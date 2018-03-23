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Rusya'ya karşı yeni hamle! Harekete geçtiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 20:52 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'de Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya karşı sert adımlar atılacağını duyurdu.

Rusya'ya karşı yeni hamle! Harekete geçtiler!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de Angela Merkel ile yaptığı toplantıda, Rusya'ya karşı sağlam ve koordineli adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi. İngiltere'deki Solsberi şehrinde olan zehirlenme olayının tüm Avrupa için bir tehdit olduğuna vurgu yapan Macron, "Konu ile ilgili Avrupa Birliği ve üyeleri tarafından belirleyici, tutarlı bir cevap gerekir. Fransa ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülke bu konu ile ilgili yakında koordine bir karar alacak" dedi.

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Fransa Rusya Almanya merkel

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
rusya bizim için sağlam çıkar dostu olabilir asyayı bilen bir devlet sonuçta o yüzden ilişkilerde avrupayı ikinci sıraya alın..
alman yalakasına ne oluyor
Yahudi lobisi işinize gelmeyip kendinize dokundular mı nasıl bir oluyorsunuz. ama yıllardır orta doğuda dünyada milyonlarca masum insanı katleden,her yeri kan gölüne çevirenler kendinizden oldumu görmezden gelip,sessiz kalıyorsunuz..
İngiltere’nin Salisbury şehri demek istediniz herhalde!!!
sanki rusya çokta umarsardı!...
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