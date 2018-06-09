Sosyal medyada birbirlerine girdiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefik ülkelere ek gümrük vergisi uygulaması nedeniyle liderler sosyal medyada kapıştı.

TRUMP İMZALAMASIN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan G7 bildirisinin Trump dışlanarak 6 lider tarafından imzalanabileceğini söyledi. Macron mesajında, “ABD Başkanı izole edilmeyi dert edinmiyor olabilir, ama biz de gerekirse 6 ülkeli anlaşma imzalamayı dert edinmiyoruz” diye yazdı.

TARIMI ÖLDÜRDÜNÜZ

Trump da Kanada Başbakanı Justin Trudeau karşıtı tweet attı. Trump şunları söyledi: “Başbakan Trudeau o kadar darılıp kızmış ki ABD’yle Kanada'nın uzun yıllara dayanan ilişkisini ve diğer her türlü şeyi gündeme getiriyor. Ama bizden ithal edilen süt ürünlerine yüzde 300 vergi uygulayıp çiftçilerimize zarar verdiğini, Tarımımızı öldürdüğünü gündeme getirmiyor.”

Güneş

