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Spor uygulaması Strava'nın ısı haritası, Suriye ve Afganistan'da ABD'li askeri personelin faaliyetlerini ortaya çıkardı

29.01.2018 13:34 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Spor uygulaması Strava'yı kullanan Batılı askerlerin Suriye ve Afganistan'daki faaliyetlerinin internette herkesin erişimine açık olduğu fark edildi. Strava'nın sitesindeki bilgilerin askerlerin güvenliği açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Spor uygulaması Strava'nın ısı haritası, Suriye ve Afganistan'da ABD'li askeri personelin faaliyetlerini ortaya çıkardı

Spor uygulaması Strava sayesinde savaş bölgelerindeki Batılı askeri üslerin konumlarının yanı sıra, askerlerin hareketleri de internette paylaşıldı.

Üslerin içinde ya da yakınında spor yapan askerlerin kullandığı Strava uygulaması, kullanıcıların spor faaliyetlerinden elde ettiği "ısı haritasını" sitesinde paylaştı.

Isı haritasında Suriye ve Afganistan'da spor yapan ABD'li askerlerin hareketleri izlenebiliyor.

ABD ordusu Strava'nın ısı haritasını incelediklerini açıkladı.

Washington Post gazetesine konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri'nden Albay John Thomas, haritanın sonuçlarını incelediklerini söyledi.

Strava ise kullanıcıların faaliyetlerini paylaşmama seçeneği bulunduğunu hatırlattı.

Isı haritasında kolaylıkla görülebilen üsler arasında Suriye ve Irak'ta ABD'nin, Falkland Adaları'nda İngiltere'nin ve Nijerya'da Fransız güçlerinin üsleri bulunuyor.

Suriye'de Rusya'nın Hmeymim hava üssünde de bazı faaliyet görüldü.

Askeri üslerin konumları hem yerel bilgiler hem de Google Earth gibi uydu görüntülerinden ötürü genelde biliniyor.

Ancak Strava'nın ısı haritasıyla ilgili endişe konusu, askeri personelin faaliyetlerini erişim sağlıyor olması. Haritada üssün içinde askerlerin hareketleri daha yoğun ışıkla görülebiliyor.

Ayrıca konum verileri üslerin dışında da askerlerin spor yaptığı güzergahları ve devriye gezdikleri yolları gösteriyor.

(Nathan Ruser Twitter mesajında küresel ısı haritasının 13 trilyon GPS noktası paylaştığını ancak ABD üslerinin açıkça seçildiğini yazdı)

Strava'da egzersiz verilerini kayıt eden kullanıcılar hareketlerini kamuya açık ya da gizli yapabiliyorlar. Strava gizli verilerin asla paylaşılmadığını söyledi.

Strava'nın yayınladığı ısı haritasında dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda askeri personelin konum verilerini kamuyla paylaştığı görülüyor.

Strava haritasının son versiyonu Kasım 2017'de yayınlandı ancak askeri personeli ilgilendiren sonuçlar haftasonu ortaya çıktı.

AVUSTRALYALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ FARK ETTİ

Haritanın askeri üslerini gösterdiğini ilk fark eden Avustralyalı üniversite öğrencisi Nathan Ruser oldu.

Haritaya bir kartografya blogunda rastladığını söyleyen Ruser, "Haritaya baktım ve bu burada olmamalı, bu iyi bir şey değil diye düşündüm" dedi.

BBC'ye konuşan 20 yaşındaki Ruser ne kadar fazla detay görebildiğine şaştığını söyledi ve "Hayatlarının şablonunu çıkarabilirsiniz" dedi.

Spor uygulaması özellikle Batı ülkelerinde popüler. Bu da Orta Doğu'daki yabancı askeri üslerin "sıcak nokta" olarak görülmesine neden oluyor.

Milyonlarca kullanıcı bileklerine taktıkları bir teknoloji ya da akıllı telefon sayesinde spor yaptıkları sırada Strava ile konum verilerini paylaşıyor.

(Ruser bu mesajında askerlerin spor yaparken normal insanlar gibi uygulamayı kullanmasının çok tehlikeli olduğunu ve düzenli egzersizlerin açıkça görülebildiğini söylüyor)

Kasım ayında bir mühendislik blogunda Strava ısı haritasının yeni versiyonunun bir milyar spor faaliyetini içerdiği yazılmıştı. Bu 27 milyar kilometreyi kaplayan spor faaliyetinin 3 trilyon veri puanı anlamına geliyor.

Strava'nın ayarlarında kullanıcılar ısı haritasındaki verilerin parçası olmamayı seçebiliyor.

Ancak toplanan verilerin güvenliği ve kişisel kullanıcıların kimliğinin belirlenmesi konusunda endişeler var.

Avustralya Üniversitesi'nde uluslararası güvenlik okuyan Ruser herhangi birinin bu bilgilere ulaşabileceğini söyledi.

"Bununla başa çıkmanın en iyi yolu kırılganlıkların bilinmesi ve tamir edilmesi. Bunu bir noktada biri fark edecekti. Bağlantıyı kuran kişi ben oldum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan obezite Suriye askeri üs

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