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Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 12:19 | Son Güncelleme

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon Suriye'de meydana gelen patlama sonucu 2 ABD'li askerin öldüğü 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Suriye'de patlama! ABD'li askerlerden ölen ve yaralananlar var

Reuters'in haberine göre ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'de meydana gelen patlama sonucu 2 ABD'li askerin ölmesinine 5 askerin de yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ABD pislikleri geberin
ha şöyle gel bize bunlar gitsin bunlar ölsün ortalıgı velveleye ver sivil ölsün mehmetçik ölsün yerli halk ölsün öyle yavma yok. orayı karıstıranlar gebersinler.
Ne kadar değerli bir durum gebersinler o kadar musluman kani doktuler ki
kesin Amerika patlatmıştır.. gene bi cinlik düşünüyordur
Ne işiniz var orda başa gelen çekilir abd
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