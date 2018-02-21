Suriye devlet ajansı: Şam yanlısı yeni güçler Kürt savaşçılara yardım için Afrin'e vardı

Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye hükümetine bağlı yeni milis güçlerinin Türk ordusuna ve Irak Şam İslam Devleti'ne karşı Kürt savaşçılara destek vermek için Afrin'e vardığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, devlet ajansındaki haberde "Türk rejiminin süregelen saldırılarıyla yüzleşen insanlara destek vermek için yeni milis grupları Afrin'e varıyor" dendi.

SANA'nın Türkçe haber sitesinde de "Halk Güçleri'nden yeni birliklerin Afrin'e ulaştıkları" belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında "Oradaki HTŞ (Heyet Tahrir Şam) bunların bazı pikaplarıyla - bir 10 kadar- Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette" demişti.

Erdoğan "Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor, bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bunun bedelini çok ağır öderler" diye konuşmuştu.