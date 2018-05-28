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Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile çalışan Arap güçlerden birlik kurulması için harekete geçti. Suudi yetkililer, YPG/PKK ile Rakka'nın kuzeyindeki ABD üssünde görüşme yaptı. Haseke ve Kamışlı'da birliğe gönüllü toplamak için irtibat noktaları kuran Suudi Arabistan, katılanlara 200 dolar maaş verecek.

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyinde SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile çalışan Arap güçlerden birlik kurulması için destek sağlıyor.

Haseke'deki AA muhabirleri, geçen cuma günü Suudi Arabistanlı 3 askeri danışmanın Ayn el Arab (Kobani) ilçesine giderek, Harap Işk'taki ABD üssünde terör örgütü YPG/PKK ile görüştüğünü bildirdi.

Suudi yetkililerin, SDG adı altında YPG/PKK'nın emrinde savaşan Sanadid Ordusu'yla işbirliği içinde bir Arap birlik oluşumuna destek için bölgede olduğu öğrenildi.

200 DOLAR MAAŞ VAAD ETTİLER

Birliğe katılacaklara 200 dolar maaş vaad eden Suudi yetkililer, gönüllü toplamak için Haseke ve Kamışlı'da irtibat noktaları kurdu.

Suudi Arabistan destekli yeni Arap oluşumunun YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde Kuzey Suriye Federasyonunun bileşeni olacağı ifade ediliyor. Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde 17 Mart 2016'da işgal ettiği alanlarda federasyon ilan ettiğini duyurmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ SUUDİ ARABİSTAN İLE 'İYİ İLİŞKİLER' KURMAK İSTEDİĞİNİ YAZMIŞTI

Terör örgütü 2016 yazında sosyal medya hesaplarından Suudi Arabistan ile "iyi ilişkiler" kurmak istediği yönünde mesajlar göndermişti.

Suudi Arabistan, geçen ay Irak üzerinden YPG/PKK'ya tırlarla yardım göndermişti. Ambulansların da bulunduğu yardım konvoyunun içinde silah ve mühimmat bulunup bulunmadığına dair Suudi Arabistan makamları herhangi bir açıklama yapmamıştı.

SUUDİ BAKAN EKİM AYINDA ABD'Lİ YETKİLİLERLE ZİYARET ETMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın körfez işlerinden sorumlu bir bakanı da geçen yıl ekim ayında YPG/PKK işgalindeki Rakka ilini ABD'li yetkililerle ziyaret ederek, kentteki duruma ilişkin bilgi almıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD planı çerçevesinde Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları SDG adı altında kontrol ediyor. Amerikan yönetimi, böylelikle yardımlarını YPG/PKK'ya değil SDG içindeki Araplara yaptığını iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye YPG PKK arap Rakka Haseke Kamışlı Suriye

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
senelerdir hacca giderek kandırılmışız demezlerse iyi :))
Ayıdan post, deveden dost olmaz dedik, dinletemedik. Arap sevici hükümetimize duyurulur. Bunlar tabii dış tehdit ve restler. Siz daha doldurduğunuz Suriyelilerden yiyeceksiniz kazağı.
@adms BUNLARINN KRALILININ ETEGİNİ OPMUS ALTIN TAHTA OTURTMUSLARDI TURKİYEYE GELDİGİNDE... NE KADAR UTANC VERİCİ
bosverin suudlari biz kendimize bakalim.
@soner_1970_gyfug BOŞ MU VERELİM... ETEK OPEN REİSLERİMİZİ UNUTMADIK GECEN SENELERDE KRAL TURKİYEYİ ZİYARET ETTİGİNDE... COK UTANMISTIM ŞİMDİ DAHA COK UTANIYORUM.. O PARTİLİ OLARAK SİZ UTANIYORMUSUNUZ ACABA
çağ atlayan dunya lideri nerede meydanlarda seçim için çaba veren siyasiler bu konularda bu çabanin binde birini veriyormu......
İSRAİL için her yardımı yapanlar neden karşı karşıyalar acaba.
Mekkenin müşrikleri!
HACCA GİDEREK KANDIRILDIK :)))) HALA ARAPLARI BESLYİN UMRE HAC PARASIYLA BU PARALARDA MEHMETÇİĞE KARŞI SİLAH OLARAK DOĞRULTSUNLAR VAHŞİ ARAPLAR.. BİTMEDİ ARAP SEVDANIZ
alayınız gelin ulan
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