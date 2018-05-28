Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan destekli yeni Arap oluşumunun YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde Kuzey Suriye Federasyonunun bileşeni olacağı ifade ediliyor. Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde 17 Mart 2016'da işgal ettiği alanlarda federasyon ilan ettiğini duyurmuştu.

Birliğe katılacaklara 200 dolar maaş vaad eden Suudi yetkililer, gönüllü toplamak için Haseke ve Kamışlı'da irtibat noktaları kurdu.

Suudi yetkililerin, SDG adı altında YPG/PKK'nın emrinde savaşan Sanadid Ordusu'yla işbirliği içinde bir Arap birlik oluşumuna destek için bölgede olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyinde SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile çalışan Arap güçlerden birlik kurulması için destek sağlıyor.

Suudi Arabistan, geçen ay Irak üzerinden YPG/PKK'ya tırlarla yardım göndermişti. Ambulansların da bulunduğu yardım konvoyunun içinde silah ve mühimmat bulunup bulunmadığına dair Suudi Arabistan makamları herhangi bir açıklama yapmamıştı.

SUUDİ BAKAN EKİM AYINDA ABD'Lİ YETKİLİLERLE ZİYARET ETMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın körfez işlerinden sorumlu bir bakanı da geçen yıl ekim ayında YPG/PKK işgalindeki Rakka ilini ABD'li yetkililerle ziyaret ederek, kentteki duruma ilişkin bilgi almıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD planı çerçevesinde Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları SDG adı altında kontrol ediyor. Amerikan yönetimi, böylelikle yardımlarını YPG/PKK'ya değil SDG içindeki Araplara yaptığını iddia ediyor.

