Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyinde SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile çalışan Arap güçlerden birlik kurulması için destek sağlıyor.
Haseke'deki AA muhabirleri, geçen cuma günü Suudi Arabistanlı 3 askeri danışmanın Ayn el Arab (Kobani) ilçesine giderek, Harap Işk'taki ABD üssünde terör örgütü YPG/PKK ile görüştüğünü bildirdi.
Suudi yetkililerin, SDG adı altında YPG/PKK'nın emrinde savaşan Sanadid Ordusu'yla işbirliği içinde bir Arap birlik oluşumuna destek için bölgede olduğu öğrenildi.
200 DOLAR MAAŞ VAAD ETTİLER
Birliğe katılacaklara 200 dolar maaş vaad eden Suudi yetkililer, gönüllü toplamak için Haseke ve Kamışlı'da irtibat noktaları kurdu.
Suudi Arabistan destekli yeni Arap oluşumunun YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde Kuzey Suriye Federasyonunun bileşeni olacağı ifade ediliyor. Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde 17 Mart 2016'da işgal ettiği alanlarda federasyon ilan ettiğini duyurmuştu.
TERÖR ÖRGÜTÜ SUUDİ ARABİSTAN İLE 'İYİ İLİŞKİLER' KURMAK İSTEDİĞİNİ YAZMIŞTI
Terör örgütü 2016 yazında sosyal medya hesaplarından Suudi Arabistan ile "iyi ilişkiler" kurmak istediği yönünde mesajlar göndermişti.
Suudi Arabistan, geçen ay Irak üzerinden YPG/PKK'ya tırlarla yardım göndermişti. Ambulansların da bulunduğu yardım konvoyunun içinde silah ve mühimmat bulunup bulunmadığına dair Suudi Arabistan makamları herhangi bir açıklama yapmamıştı.
SUUDİ BAKAN EKİM AYINDA ABD'Lİ YETKİLİLERLE ZİYARET ETMİŞTİ
Suudi Arabistan'ın körfez işlerinden sorumlu bir bakanı da geçen yıl ekim ayında YPG/PKK işgalindeki Rakka ilini ABD'li yetkililerle ziyaret ederek, kentteki duruma ilişkin bilgi almıştı.
Terör örgütü YPG/PKK, ABD planı çerçevesinde Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları SDG adı altında kontrol ediyor. Amerikan yönetimi, böylelikle yardımlarını YPG/PKK'ya değil SDG içindeki Araplara yaptığını iddia ediyor.
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü
Ermenistan'da oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi
Yeni bir DEAŞ mı doğuyor? Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Dünya onu izliyor! Amasya'da 130 yıllık keşif
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Okuyucu Yorumları 10 yorum