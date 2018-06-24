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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2018 21:32 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çok şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Riyad Son dakika patlama

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