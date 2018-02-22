Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi'nden yeni oturum talebi

Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.
İKİNCİ PERDE
Yüksek Mahkemenin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.
Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, bağımsız yargıya ait bir süreç ve "şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci olarak tanımlamıştı.
DHA
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