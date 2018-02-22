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Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi'nden yeni oturum talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 23:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan yetkililerinin, Ocak ayında, Prens Muhammet Bin Selmanın Mart ayında Avrupa ve ABDye gerçekleştireceği seyahatler öncesinde, ülkede gerçekleştirilen rüşvet operasyonun bittiğini duyurmasına rağmen, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin üst düzey yöneticilerinin karıştıkları yolsuzluklarla ilgili olarak yeni bir oturum istedi.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi'nden yeni oturum talebi

Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.

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İKİNCİ PERDE

Yüksek Mahkemenin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.

Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, bağımsız yargıya ait bir süreç ve "şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci olarak tanımlamıştı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan prens

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yuhh.. be ! Demokrasinin D si olmayan, Suudi Arabistan da bile yolsuzlukların hesabı soruluyor. Bu günleri biz ne zaman göreceğiz ! yada görebilecek miyiz ?
haramzadeler cehennem odunu olacaksınız
He he tamam soruşturmalar bitti bizde bu soruşturmalardan çok endiseliydik sonuç ne olacak diye! Müslüman müsveddeleri....
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