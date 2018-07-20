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Tacizci bu kez sert kayaya çarptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

ABD’de bir garsonu taciz eden erkek sert kaya çarptı! Tacizci, kadından diğer müşterilerin önünde dayak yedi.

21 yaşındaki Emelia Holden, ABD’nin Georgia Eyaleti’ndeki restoranda çalışırken kalçasında bir el hissetti.

Genç garson, tacizci erkeği yakaladığı gibi yere fırlattı. Daha sonra adama bağıran Emelia, polisi çağırdı.

30 Haziran’da gerçekleşen olayın ardından, polis tacizciyi iki gün gözaltında tuttu.

Olayın yeni paylaşılan görüntüleri, dünyada gündem oluşturdu.

İngiliz basınına konuşan Emelia Holden, bütün kadınların kendilerini savunabilmeleri gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz ABD müşteri emelia holden dayak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yer zaten pavyon gibi. kim kime dum duma. kadın regl dönemine denk gelmiş. buda haber mi
Namuslu kadınmış tebrik ederim
Adami ittirip yere dusurmus,daayak yedi diye baslik atiyosunuz
HELAL OLSUN KADINA
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