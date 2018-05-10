Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu

ABD Başkanı Donalt Trump, twitter hesabından "En çok arananlar listesindeki 5 IŞİD teröristi az önce yakalandı" mesajı paylaşarak IŞİD'e karşı büyük bir başarının müjdesini verdi.
ABD DEĞİL TÜRKİYE YAKALADI
Ancak Trump'ın açıklamasında eksik bir taraf olduğu, Iraklı yetkilileri açıklamasıyla ortaya çıktı. ABD Başkanı'nın kendileri yakalamış gibi sunduğu IŞİD'li teröristlerden birini, Türkiye'nin Şubat'ta yakalayıp Irak'a teslim ettiği, diğer dördünün de o teröristin telefon kayıtları sayesinde yakalandığı anlaşıldı.
Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Mayıs 2018
IRAK: TÜRKİYE BİZE TESLİM ETTİ
Irak hükümetine IŞİD konusunda danışmanlık yapan siyaset uzmanı Hişam Haşimi, Bağdadi'nin IŞİD'in pek çok ülkedeki banka hesaplarına para transferlerinden sorumlu yardımcısı İsmail İthavi'nin (namı diğer Ebu Zeyd el Iraki), şubat ayında Türk yetkililer tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı.
Irak makamlarına teslim edilen İthavi'nin cep telefonundaki Telegram mesajlaşma uygulamasını kurcalayan ajanlar, Telegram üzerinden dört IŞİD komutanını Suriye'den Irak'a geçmeleri için kandırdı. Sınırda yakalanan dörtlü arasında, IŞİD'in Fırat'ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de var.
EN ÜST DÜZEY YAKALAMA
Haşimi, İthavi ile Cemal'i bugüne dek canlı yakalanan en üst düzey IŞİD liderleri olarak niteledi. Toplamda 5 üst düzey ismin yakalanması haberine, Irak devlet televizyonu geniş yer ayırdı. Diğer üçünün kimliği Iraklı Ömer Karbuli, Essam Zabai ve Suriyeli Muhammed Kadir olarak açıklandı.
GİZLİ BANKA HESAPLARI VE KODLARA ULAŞILDI
İthavi'nin yakalanması sayesinde Iraklı ve Amerikan istihbarat ajanları, IŞİD'in kullandığı banka hesaplarını ve gizli iletişim kodlarını ele geçirdi.
'BAĞDADİ'YE İLMİĞİ ATTIK, SIKIYORUZ'
Hişami, gerçek adı İbrahim Samarrai olan Bağdadi için ''Boynundaki ilmik daralıyor'' dedi. Başbakan Haydar İbadi'nin aaralık ayında IŞİD'e karşı zafer ilan ettiği Irak, haftasonunda genel seçimlere gidiyor.
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