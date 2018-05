Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu

ABD Başkanı Donalt Trump, twitter hesabından "En çok arananlar listesindeki 5 IŞİD teröristi az önce yakalandı" mesajı paylaşarak IŞİD'e karşı büyük bir başarının müjdesini verdi.

ABD DEĞİL TÜRKİYE YAKALADI

Ancak Trump'ın açıklamasında eksik bir taraf olduğu, Iraklı yetkilileri açıklamasıyla ortaya çıktı. ABD Başkanı'nın kendileri yakalamış gibi sunduğu IŞİD'li teröristlerden birini, Türkiye'nin Şubat'ta yakalayıp Irak'a teslim ettiği, diğer dördünün de o teröristin telefon kayıtları sayesinde yakalandığı anlaşıldı.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!