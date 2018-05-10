Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu

ABD Başkanı Donalt Trump, twitter hesabından "En çok arananlar listesindeki 5 IŞİD teröristi az önce yakalandı" mesajı paylaşarak IŞİD'e karşı büyük bir başarının müjdesini verdi.

ABD DEĞİL TÜRKİYE YAKALADI

Ancak Trump'ın açıklamasında eksik bir taraf olduğu, Iraklı yetkilileri açıklamasıyla ortaya çıktı. ABD Başkanı'nın kendileri yakalamış gibi sunduğu IŞİD'li teröristlerden birini, Türkiye'nin Şubat'ta yakalayıp Irak'a teslim ettiği, diğer dördünün de o teröristin telefon kayıtları sayesinde yakalandığı anlaşıldı.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Mayıs 2018

IRAK: TÜRKİYE BİZE TESLİM ETTİ

Irak hükümetine IŞİD konusunda danışmanlık yapan siyaset uzmanı Hişam Haşimi, Bağdadi'nin IŞİD'in pek çok ülkedeki banka hesaplarına para transferlerinden sorumlu yardımcısı İsmail İthavi'nin (namı diğer Ebu Zeyd el Iraki), şubat ayında Türk yetkililer tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Irak makamlarına teslim edilen İthavi'nin cep telefonundaki Telegram mesajlaşma uygulamasını kurcalayan ajanlar, Telegram üzerinden dört IŞİD komutanını Suriye'den Irak'a geçmeleri için kandırdı. Sınırda yakalanan dörtlü arasında, IŞİD'in Fırat'ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de var.