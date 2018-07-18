İtiraf gibi açıklama: Rusya seçimlere müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump, önceki açıklamalarının aksi yönde bir açıklama yaparak, ABD istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu kabul ettiğini söyledi.

Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı açıklamada, Rusya'nın böyle bir müdahalede bulunması için bir neden görmediğini belirtmişti.

Trump'ın bu açıklamaları sadece Demokrat Parti değil Cumhuriyetçi Parti içinde de tepkilere neden olmuştu.

ABD Başkanı, Salı günü yaptığı açıklamadaysa bu konuşması sırasında hata yaptığını, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini belirtti.

ABD'nin istihbarat servislerine "güven ve desteğinin" tam olduğunu söyleyen Trump, ABD'deki seçim sürecinin güvenliği için güçlü bir şekilde harekete geçeceğini söyledi.

Bununla birlikte ABD Başkanı, müdahalenin seçim sonuçları üzerinde bir etkisi olmadığını da ekledi.

Trump, 2016 seçimlerini Demokrat rakibi Hillary Clinton'a karşı kazanmıştı.