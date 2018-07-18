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İtiraf gibi açıklama: Rusya seçimlere müdahale etti

18.07.2018 09:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, önceki açıklamalarının aksi yönde bir açıklama yaparak, ABD istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu kabul ettiğini söyledi.

İtiraf gibi açıklama: Rusya seçimlere müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump, önceki açıklamalarının aksi yönde bir açıklama yaparak, ABD istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu kabul ettiğini söyledi.

Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı açıklamada, Rusya'nın böyle bir müdahalede bulunması için bir neden görmediğini belirtmişti.

Trump'ın bu açıklamaları sadece Demokrat Parti değil Cumhuriyetçi Parti içinde de tepkilere neden olmuştu.

ABD Başkanı, Salı günü yaptığı açıklamadaysa bu konuşması sırasında hata yaptığını, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini belirtti.

ABD'nin istihbarat servislerine "güven ve desteğinin" tam olduğunu söyleyen Trump, ABD'deki seçim sürecinin güvenliği için güçlü bir şekilde harekete geçeceğini söyledi.

Bununla birlikte ABD Başkanı, müdahalenin seçim sonuçları üzerinde bir etkisi olmadığını da ekledi.

Trump, 2016 seçimlerini Demokrat rakibi Hillary Clinton'a karşı kazanmıştı.

ABD Başkanı, gazetecilerin Putin'i müdahale nedeniyle kınayıp kınamayacağına dair sorusuna ise yanıt vermedi.

TRUMP, PUTİN'LE GÖRÜŞMESİNDE NE DEDİ?

Pazartesi günkü açıklamada, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının gündeme gelmesi üzerine Putin, "Daha önce de söylediğim gibi Rusya, ABD'nin içişlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve hiçbir zaman müdahale etmeyecek" açıklaması yapmıştı.

Seçimleri Trump'ın kazanmasını isteyip istemediğine ilişkin bir soruya Putin, "Evet, istedim, çünkü ABD ve Rusya ilişkilerini normalleştirmekten bahsediyordu" yanıtını verdi.

Trump da Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları konusunda FBI yerine Moskova'nın tarafını tuttu.

ABD'deki istihbarat servislerine güvendiğini söyleyen Trump, Putin'in görüşme sırasında güçlü bir şekilde iddiaları reddettiğini söyledi.

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir neden olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD istihbarat teşkilatları ise, 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği sonucuna varmış, devlet onaylı kampanyalarla Demokrat aday Hillary Clintron'ın siber saldırılar ve sosyal medyadaki sahte haberlerle itibarsızlaştırıldığını söylemişti.

CUMHURİYETÇİLERDEN TEPKİ GELDİ

Trump'ın bu sözlerine sadece Demokratlardan değil Cumhuriyetçi Parti içinden de tepki sesleri yükseldi.

Tepki gösteren Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını söyledi ve "Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli" dedi.

Cumhuriyetçi senatör John McCain ise "utanç verici bir performans" sözleriyle eleştirdi. McCain açıklamasında "Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı" dedi.

Daha önce Trump'a yakın duran siyasiler de ABD Başkanı'nı eleştirdi.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman'in kızı, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın siyasi yorumcu Abby Huntsman Twitter hesabından "Hiçbir müzakere kendi insanını ve ülkeni otobüsün altına atmaya değmez" dedi.

Newt Gingrich de Trump'ın sözleri için "Başkanlığının en ciddi hatası, düzeltilmeli, derhal" mesajı paylaştı.

Trump destekçiliğiyle karşıtlığı arasında gidip gelen Senatör Lindsey Graham ise Trump'ın Kremlin'e ABD ile ilgili bir "zayıflık" mesajı verdiğini söyledi.

Graham, "Başkan Trump, Rusya'yı 2016 seçimlerine karışmaktan kesin olarak sorumlu tutma ve gelecek seçimlerle ilgili güçlü bir uyarıda bulunması fırsatını kaçırdı" dedi.

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Trump ABD Rusya Başkanlık seçimi abd istihbarat

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