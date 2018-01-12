Trump'tan 'bok çukuru' sözüne açıklama: Kullandığım dil o değildi

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek bazı Kongre üyelerine hitaben, "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" dediğini yazmıştı.

Trump, Twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Trump'a atfedilen sözleri eleştirmiş "ırkçı" ve "utanç verici" yorumunu yapmıştı.

Rupert Collville İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "Doğrulanırsa, bunlar ABD Başkanı tarafından yapılan şoke edici ve utanç verici açıklamalar. Üzgünüm, ama burada kullanılacak 'ırkçı'dan başka bir kelime yok" dedi.

Collville, "Ülkeleri, kıtaları tümüyle 'bok çukuru' diye tanımlayıp, kestirip atamaz, bunların beyaz olmayan tüm nüfuslarının bu yüzden hoş karşılanmayacağını söyleyemezsiniz" diye konuştu.

'IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞINI TEŞVİK'

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville Trump'ın, Afrika ülkeleri ve Haiti yerine nüfusu büyük ölçüde beyaz olan "Norveç gibi ülkelerden göçmen alınması gerektiği sözleri konusunda da "Norveç için yapılan olumlu yorumun altında yatan anlayış çok açık" dedi.