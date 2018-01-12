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Trump'tan 'bok çukuru' sözüne açıklama: Kullandığım dil o değildi

12.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti'yi 'bok çukuru' olarak nitelendirdiği ve 'Norveç gibi ülkelerden göçmen alınması gerektiğini' söylediği haberleri üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada "kullandığı dilin bu olmadığını" söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesi, Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek bazı Kongre üyelerine hitaben, "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" dediğini yazmıştı.

Trump, Twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Trump'a atfedilen sözleri eleştirmiş "ırkçı" ve "utanç verici" yorumunu yapmıştı.

Rupert Collville İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "Doğrulanırsa, bunlar ABD Başkanı tarafından yapılan şoke edici ve utanç verici açıklamalar. Üzgünüm, ama burada kullanılacak 'ırkçı'dan başka bir kelime yok" dedi.

Collville, "Ülkeleri, kıtaları tümüyle 'bok çukuru' diye tanımlayıp, kestirip atamaz, bunların beyaz olmayan tüm nüfuslarının bu yüzden hoş karşılanmayacağını söyleyemezsiniz" diye konuştu.

'IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞINI TEŞVİK'

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville Trump'ın, Afrika ülkeleri ve Haiti yerine nüfusu büyük ölçüde beyaz olan "Norveç gibi ülkelerden göçmen alınması gerektiği sözleri konusunda da "Norveç için yapılan olumlu yorumun altında yatan anlayış çok açık" dedi.

Trump: Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?

Colville, "Daha önce Meksikalıları ve Müslümanları kötülediği yorumları, ulus ve din temelinde grupların tamamını hedef alan yasa teklifleri ve Charlottesville'de beyazların üstünlüğünü savunanların ırkçı ve Yahudi karşıtı eylemlerini açıkça kınamakta isteksiz davranması, tüm bunlar İkinci Dünya Savaşı ve Yahudi Soykırımı'ndan sonra dünyanın yerleştirmek için çok çalıştığı tüm değerlere aykırı " ifadelerini kullandı.

"Meselenin sadece kaba bir dil kullanılması olmadığını" belirten BM yetkilisi, bunun aynı zamanda insanlığın en kötü yanına kapı açılması ve potansiyel olarak çok sayıda insanın hayatını mahvedebilecek ırkçılık ve yabancı düşmanlığını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Colville ayrıca "Bu belki de, önemli bir siyasi ismin sarf ettiği bu tür sözlerin en büyük zararı verecek tehlikeli bir sonucu" diye konuştu.

Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah ise konu ile ilgili açıklamasında, "Washington'daki bazı politikacılar başka ülkeler için mücadele yolunu seçmiş olabilir ama Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için savaşacaktır" demişti.

Shah açıklamasının devamında, "Başkan Trump, ulusumuza katkı verebilecek, ekonomimizi güçlendirecek ve topluma yararı olacak kişileri kabul etme konusunda kalıcı çözümler aramaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta önce de Haitililer için "Hepsi AIDSli" ifadesini kullandığı bildirilmişti.

Trump bu hafta içinde ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etmişti

El Salvadorlulara, 2001'de ülkede büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından ABD'de Geçici Koruma Statüsü altında oturum izni verilmişti.

Trump yönetimi dört ay önce de Barack Obama döneminde, Latin Amerikalı kaçak genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önlemek için konulan programa son vereceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler: Trump'ın 'bok çukuru' ifadesi ırkçı ve utanç verici
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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump mülteci

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu adam dünyanın yüz karası dünyanın başına bela olmaz inş ırkçı egoist parasıyla kendni bi bk sanıyo
Adam haklı.
abd krizinde ,"oh be teşekkürler amerika" diyen chp liyi hatırlayan?
ABD VE ONUN GİBİ DİĞER AVRUPA DEVLETLERİ MALESEF BU İMAYI ALENAYN TELAFUS ETMEKTELER.Kıvırma yapması dahada esef verici.2. ve3 .dünya ülkelerinin kültürel,eğitimsiz olmaları onlar açısından toplumdaki yaşantılarını bozan bir yaşam tarzı görülüyor.Tabi birde kendilerini üstün ırk olarak görmeleri.
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