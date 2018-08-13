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Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

Azerbaycan, sermaye yatırmaya devam edeceği Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olduğunu bildirdi.

Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin her geçen gün geliştiği vurgulandı.

Azerbaycan'ın, Türkiye ile ekonomik ilişkilere özellikle önem verdiği vurgulanan açıklamada, ilişkilerin gelişmesine, karşılıklı sermaye koymaya, iki taraflı ticareti geliştirmeye, bölgesel ve küresel enerji ve ulaştırma projelerine katkı vermeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, Türkiye'nin ekonomisine sermaye yatırmaya devam etmenin yanı sıra Türkiye ekonomisinde aktif yer almayı sürdürecektir. Türkiye'nin son yıllarda gercekleştirdiği büyük projeler kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin ekonomisi ve güvenliği için ek katkılar sağlayacaktır. Azerbaycan, Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emindir. Azerbaycan her zaman olduğu gibi bütün alanlarda Türk halkı ve devletine her türlü desteğe devam edecektir."

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Azerbaycan Türkiye Türkiye ekonomisi sermaye Türkiye'ye destekler sürüyor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İki devlet bir millet
adamin krali
Türkiye nin dik duruşu Dünyanın da duruşunu etkiledi ABD sonun başlangıcında
Bir asırdan beri bu keferiler bizi müstemleke gibi kullandılar,bizi beyaz zenci gibi gördüler taki REİS ortaya çıkana kadar,TC yi anlayacaksınız hemde seve seve anlayacaksınız
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