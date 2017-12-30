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Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 18:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ukrayna’nın Harkov şehrinde, postanede rehin tutulan 6 kişinin düzenlenen operasyonla yara almadan kurtarıldığı bildirildi.

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkov'da Ukrayna polisi özel kuvvetlerinin postaneye düzenlediği operasyonda, zanlının yakalandığını ve rehinelerin kurtarıldığını belirtti.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Ukrayna Polis Müdürü Sergey Knyazev ise rehinelerin herhangi bir zarar görmeden ve yara almadan kurtarıldığını açıkladı.

Zanlının kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

11 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Harkov şehrinde 13 no’lu postanede üzerinde bomba taşıdığını belirtilen bir kişi, 2’si çocuk toplam 11 kişiyi rehin almış ve bir süre sonra kadın ve çocuklardan oluşan 5 kişiyi serbest bırakmıştı.

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Ukrayna rehine saldırgan Son dakika Harkov

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