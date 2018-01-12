Ülkede hayat durdu! Hükümeti protesto ediyorlar

Metro, tramvay ve troley, 24 saat boyunca sefer yapmayacak. Gemiler limanda bağlı kalacak. 24 saatlik greve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da katılırken, diğer devlet memurları saat 12.00-15.00 arası greve katılacaklar.
Üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen kanun tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, başkentin merkezi meydanlarında protesto gösterileri ve parlamentoya protesto yürüyüşleri yapacaklar. Komünist Partisi'ne bağlı PAME, saat 12.00'de Omonia Meydanı'nda, diğer sendikalar ise saat 12.30'da Klathmonos Meydanı'nda toplanacak.
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