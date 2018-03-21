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YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.

YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi.

Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi.

Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
YPG PKK işgal Almanya terör

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bundan tam 11 ay önce bu paçavralar ankara ve istanbul havaalanlarına asıldı!.. ne ihanetler gördü TÜRK milleti herkes TÜRK hissedemez!!! Hele megriciler heleki TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları
ohhh beter olsun pkk besicilerine
oh canıma değsin vurun kırın yakın yıkın. besle kargayı oysun gözünü.
Tüm alfabeyi kapsayan terör örgütleri türemiş abd nin beslediği örgütler bunlar
Ypg lilerin hepsuni vurun
PYD 'ye koridor pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlamalar derken Suriyeyi karıştırıp milyonlarca suriyeli haini ülkeye doldurdu BOP görevini yaptılar simdi 3 milyar euro için saraylılar vatani satar
Müdahale edilmemesine şaşırdınız mı? Ben hiç şaşırmadım.
Biraz da siz yanın
ee biri demişti dönüp sizi bulacak teror herkese terordur
Yıllarca Türk Devletine, Milletine saldırması için besledikleri birazda kendilerine saldırsın. Işte bu Yüce Allah'ın adaleti. Herkesin hesabı var ama O hesabını güzel görür inşallah...
ya bakın o hdp milletvekili diye ismi geçenler, alanlarda halka sanki ordumuz masuma saldırıyor ve ölen teröristler dağda silahlı değil gibi halkı dolduruyor , yoksa hep beraber güzel ülkemizde yaşıyoruz tüm ırklar , teroristlik yapmayın hainlik yapmayın ölmeyin yani ! terör propagandasi yapan herkes milletvekili düşürülürse keşke
besle kargayı oysun gözünü, bunlar daha iyi günleriniz. kürt kardeşlerimizin dinsizleri pkk dır, sizde sırf dinsiz diye desteklediniz bunları, bizde Dinsizin hakkından imansız gelir derler.
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