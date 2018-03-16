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Yunanistan 8 askeri iade etmiyor, sığınma talepleri askıda

16.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesine yönelik talebi 3. kez reddedildi. Gerekçeli kararda askerlerin Türkiye'de adil yargılanacaklarına dair herhangi bir güvence verilmediğine ve işkenceye maruz kalacaları yolundaki işaretlerin kuvvetli olduğuna dikkat çekildi. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

Yunanistan 8 askeri iade etmiyor, sığınma talepleri askıda

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebi Atina İstinaf mahkemesi tarafından 3. kez reddedildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, savcı Evgenia Kivelou'nun söylediği gibi söz konusu 8 firari askerin Türkiye'de adil yargılanacaklarına dair herhangi bir güvence verilmediğine, işkenceye maruz kalacakları yolundaki işaretlerin kuvvetli olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye, 8 firari askerin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları, darbe girişiminin amacının anayasa düzenini bozmak; seçilmiş hükümeti devirmek ve TBMM'yi dağıtmak ve suikast eylemlerine katılmakla suçlandıkları gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında yeni bir iade dosyasını Yunan makamlarına göndermişti.

Firarilerin avukatları, Türkiye'deki yönetim biçiminde hiç bir değişiklik olmadığını, dolayısıyla müvekillerinin iadeleri durumunda adil yargılanmayacaklarını, üstelik işkence göreceklerini ve hayatlarının tehlikeye atılacağını savundular ve savcının da talep ettiği gibi Türkiye'ye iadelerinin reddini istediler.

Atina İstinaf Mahkemesi gerek savcının, gerekse avukatların görüşlerini dinledikten sonra Türkiye'nin 8 firarinin iadesini talep eden 3. dosya içindeki verilerin bir önceki dosyaların verilerinden farkı olmadığı; delil yetersizliği olduğu ve insan haklarının korunması adına Türkiye'ye iadelerinin reddine karar verdi.

Firari askerler

'Sadece iade talebi incelendi'

İstinaf Mahkemesi'nin, 8 firarinin Türkiye'de herhangi bir suç işleyip işlemediklerini yargılamadığı, bu konuda yetkisi olmadığı ve sadece Türkiye'nin iade talebini incelediği belirtildi.

Yunan Adalet Bakanlığı ise Türkiye'ye 8 firarinin darbe girişiminde yer alma suçlarından Yunan mahkemelerinde yargılanmasını önermiş; ancak Ankara bu öneriye sıcak bakmamıştı.

Bu arada 8 firarinin Yunanistan'dan talep ettikleri siyasi sığınma haklarıyla ilgili başvuruları Yunan hükümetinin baskıları sonucunda askıya alınmıştı.

Firari askerler 16 Temmuz 2016'dan bu yana Atina'nın Olympiyat öyündeki karakolda gözaltında tutuluyor.

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