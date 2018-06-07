AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde katılım sağladıkları AÖF bahar dönemi final sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi final sınavı sonuçlarını adayların erişimine açtı. İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

AÖF final sınavına ait sonuçlarının açıklamasının ardından, sınavda ter döken adaylar kendilerine ait sonuçları sorgulamak için internette araştırma yapıyor. Bahar dönemi kapsamında gerçekleştirilen sınavlardan nasıl bir netice elde ettiğini merak eden öğrenciler sonuçları, AÖF'ün internet sitesi üzerinden yaklaşık iki haftalık beklemenin ardından öğrenebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını “https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim” adresinden ya da “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018 AÖF üç ders sınavı, üniversite tarafından ne zaman yapılacak. AÖF sınav tarihleri, resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

