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AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan AÖF bahar dönemi final sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar sonuçları nasıl ve nereden öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Öğrenciler büyük bir heyecanla Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı sonuçları görmek istiyor. Peki, AÖF sınav sonucu nasıl sorgulanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde katılım sağladıkları AÖF bahar dönemi final sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi final sınavı sonuçlarını adayların erişimine açtı. İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

AÖF final sınavına ait sonuçlarının açıklamasının ardından, sınavda ter döken adaylar kendilerine ait sonuçları sorgulamak için internette araştırma yapıyor. Bahar dönemi kapsamında gerçekleştirilen sınavlardan nasıl bir netice elde ettiğini merak eden öğrenciler sonuçları, AÖF'ün internet sitesi üzerinden yaklaşık iki haftalık beklemenin ardından öğrenebilecek.

AÖF SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sınav sonuçlarını “https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim” adresinden ya da “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018 AÖF üç ders sınavı, üniversite tarafından ne zaman yapılacak. AÖF sınav tarihleri, resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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