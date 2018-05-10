KPSS başvuruları başladı! 2018 KPSS başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Başvurular kaç gün sürecek?

2018 KPSS başvuruları bugün başladı. Bu yıl ÖSYM tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek isteyen adaylar için ÖSYM aday işlemleri sistemi olan AİS'te erişim açıldı ve başvurular başladı. Devlet kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen binlerce kişinin merakla beklediği 2018 KPSS başvuruları bugün başlıyor. 10 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları, 21 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar, KPSS başvuruları ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. 2018 KPSS başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Başvurular kaç gün sürecek? KPSS başvuru şartları nelerdir? gibi detaylar haberimizde. 2018 KPSS BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIYOR? KPSS başvurusu yapmak için ilk olarak adayların -aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz- ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra çıkan KPSS Başvuru Formu'na gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi, ardından sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Sınav ücreti bankaya elle yatırılabilir veya internet üzerinden KPSS başvuru formu doldurulduktan sonra kredi kartı ile ödenebilir.

KPSS BAŞVURU - ÖSYM AİS İÇİN TIKLAYINIZ KPSS BAŞVURU TARİHLERİ, ÜCRETLERİ VE ÖDEME YAPABİLECEĞİNİZ BANKALAR Başlangıç Tarihi :10.05.2018 10:00 Bitiş Tarihi :21.05.2018 23:59 Sınav Ücreti:Her bir oturum için 60,00 TL Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN? KPSS başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldıktan sonra adaylar, KPSS sınavları ne zaman merak etmeye başladılar. Bu konuyla ilgili olarak ÖSYM tarafından şu şekilde bir açıklama yapıldı: 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 22 Temmuz 2018, 28 Temmuz 2018 ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos 2018 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. 2018-KPSS Lisans Kılavuzu, aşağıda yer alan linkten adayların erişimine sunulmuştur.