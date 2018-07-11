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PÖH sınav tarihi belli oldu! İşte Polis Akademisi'nden son dakika polis özel harekat açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.07.2018 08:08 | Son Güncelleme

Polis Akademisi, 2018 4. dönem Polis Özel Harekat sınav tarihini duyurdu. Polis Akademisi'ne bağlı olan Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 500 erkek memurun alınacağına dair duyuru yapıldı. Duyuruya göre komiser yardımcısı adayı olarak alınacak 500 aday için sınav tarihi açıklandı. İşte Polis Akademisi tarafından yapılan PÖH duyurusu...

PÖH sınav tarihi belli oldu! İşte Polis Akademisi'nden son dakika polis özel harekat açıklaması

Polis Özel Harekat sınav tarihi belli oldu. Polis Akademisi'ne bağlı olan PAEM yani Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne alınacak 500 komiser yardımcısı adayı için ön başvurular 25-30 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. 2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylar arasında seçilecek 500 ilk derece amirlik eğitimi alımı için sınav tarihi açıklandı. İşte konuya dair Polis Akademisi'nden yapılan açıklama...

POLİS AKADEMİSİ PÖH SINAV DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM)2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından 500 erkek memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin olarak ön başvurular 21-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılmıştır.
Adayların şahsen başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında 81 İl Merkezi için kendi illerinde, Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde kurulan Müracaat Kabul Komisyonları tarafından alınmıştır.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında "Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür…” hükmü mevcuttur.

Yazılı Sınav, 25 Temmuz 2018 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10.00’da Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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