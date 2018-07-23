Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılacak?

2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları yarın yani 24 Temmuz 2018 Salı günü belli olacak. Binlerce öğretmen adayının umutları yarın yapılacak açıklamaya bağlı. Peki adaylar atama sonuçlarını nasıl öğrenecekler, atama sonuçlarını nasıl sorgulayacaklar?.. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Yapılan açıklamaya göre Salı günü atama sonuçları saat 10.00’da yapılacak. Atama sonuçlarının açıklanmasına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk katılacak. Sonuçlar daha sonra MEB’in internet sitesinden (ikgm.meb.gov.tr) sorgulanabilecek! 50 BİN ADAYDAN 20 BİNİ ATANACAK! Sözleşmeli öğretmenlik için başvurusu kabul edilen 50 bin 728 öğretmen adayından 20 bini yarın atama hakkı kazanacak. Atamalarda Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek. ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şunlar:

Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. 15 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği, Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.