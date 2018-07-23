HABER

Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Öğretmen adaylarının gergin bekleyişi yarın sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuran adaların atamaların yarın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Peki atama sonuçları nasıl ve saat kaçta öğrenilecek? Sözleşmeli öğretmenlik için başvuran ve ataması yapılan öğretmenler nasıl göreve başlayacak, işte detaylar...

Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılacak?

2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları yarın yani 24 Temmuz 2018 Salı günü belli olacak. Binlerce öğretmen adayının umutları yarın yapılacak açıklamaya bağlı. Peki adaylar atama sonuçlarını nasıl öğrenecekler, atama sonuçlarını nasıl sorgulayacaklar?..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre Salı günü atama sonuçları saat 10.00’da yapılacak. Atama sonuçlarının açıklanmasına Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk katılacak. Sonuçlar daha sonra MEB’in internet sitesinden (ikgm.meb.gov.tr) sorgulanabilecek!

50 BİN ADAYDAN 20 BİNİ ATANACAK!

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurusu kabul edilen 50 bin 728 öğretmen adayından 20 bini yarın atama hakkı kazanacak. Atamalarda Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şunlar:

  • Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

  • Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

  • Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

  • Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

15 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
KHAS “Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi” başladıKHAS “Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi” başladı
İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersiİzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli öğretmen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları meb

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi

Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS'de silgi kalem veriliyor mu?

KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS'de silgi kalem veriliyor mu?

DGS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 DGS sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 DGS sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS sınavında kalem silgi veriliyor mu? İşte DGS sınavında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler

DGS sınavında kalem silgi veriliyor mu? İşte DGS sınavında yanınızda bulundurmanız gereken belgeler

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru sonuçları belli oldu! Anadolu Üniversitesi lisansüstü sonuçları sorgula

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru sonuçları belli oldu! Anadolu Üniversitesi lisansüstü sonuçları sorgula

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.