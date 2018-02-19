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Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.02.2018 15:45 | Son Güncelleme

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ve sözlü sınav tarihi hakkında beklenen açıklama geldi. Son dakika habere göre, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak. Peki sözleşmeli öğretmen başvuruları nasıl olacak? Öğretmen ataması başvuru tarihi ve koşulları hakkında son bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan binlerce öğretmen adayının beklediği son dakika haber geldi. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru için tarihler açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik hakkında son bilgileri mynet.com'dan öğrenebilirsiniz.

MEB 'SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI' DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması duyurusu yayımlandı. Uzun bir süredir atama bekleyen öğretmenlerin merakla beklediği ilan sonunda yayımlanmış oldu. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmen atama ve başvuru duyurusu ile öğretmen alımı kontenjanları da belirlenmiş oldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANI

Öğretmen ataması kontenjanları içerisinde en çok kontenjan sınıf öğretmenliğine verildi. Kılavuzda yer alan tablodaki bilgilere göre 3.806 sınıf öğretmeni, 2.002 İngilizce, 1.676 okul öncesi, 1.453 ilköğretim matematik öğretmeni, 1.907 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, 1.095 fen bilimleri öğretmeni atanacak.Öğretmen alımı başvuru kılavuzu, başvuru şartlarını da barındırıyor. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, mezun olunan üniversite bölümü, MEB öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında ilgili puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmak gibi genel şartlar aranacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHİ VE KOŞULLARI

2018 Mart öğretmen ataması başvuruları 2 Mart ile 8 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak. Ön Başvuru Alınması, Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınmasından sonra 16 Mart’ta sözlü sınav yerleri açıklanacak. Mülakat tarihleri 14 Nisan ve 8 Mayıs 2018 tarih aralığı olarak belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nesi sevinçli haber. merkezi atamaları kaldırıp, istediğiniz kişileri torpille alacaksınız. yaptığınız tek şey budur. benden size bir tavsiye: tüm öğretmenlik bölümlerini geçici olarak alıma kapatılsın. yığınla doluşuyorlar sene boyunca. ama siz işi ticarete döküyorsanız ona birşey diyemem.
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