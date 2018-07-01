YKS puanı nasıl hesaplanır? (TYT - AYT – YDT)

Yenilenen üniversite sınavı yeni adıyla Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yani YKS 30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir köşesinde öğrenciler okullara gittiler ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil sınavlarına girdiler. Bu sınavlardan alacakları puanlar ile de sonuçların açıklanacağı 31 Temmuz'dan sonra üniversite ve bölüm tercihi yapacaklar. Peki YKS puanı nasıl hesaplanır. Öğrenciler sonuçlar açıklanmadan önce puanlarını hesaplayabilirler mi?

YKS PUANI HESAPLAMA

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.