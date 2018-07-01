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YKS puanı nasıl hesaplanır? (TYT - AYT – YDT)

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de pek çok genç öğrenci iyi bir üniversiteye girebilmek için 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde TYT, AYT ve YDT sınavlarına girdiler Buradan alacakları puanlar 31 Temmuz'dan sonra üniversite ve bölüm tercihlerinde kullanılacaklar. Peki YKS puanı nasıl hesaplanır? Öğrencileri sınav sonrası süreçte neler bekliyor?

YKS puanı nasıl hesaplanır? (TYT - AYT – YDT)

Yenilenen üniversite sınavı yeni adıyla Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yani YKS 30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir köşesinde öğrenciler okullara gittiler ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil sınavlarına girdiler. Bu sınavlardan alacakları puanlar ile de sonuçların açıklanacağı 31 Temmuz'dan sonra üniversite ve bölüm tercihi yapacaklar. Peki YKS puanı nasıl hesaplanır. Öğrenciler sonuçlar açıklanmadan önce puanlarını hesaplayabilirler mi?

YKS PUANI HESAPLAMA

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

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AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

ORTA ÖĞRETİM PUANININ HESAPLANMASI

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecek. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacak.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacak. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacak.

Orta Öğretim puanı ve YSK puanı hesaplama ile ilgili çizelgelere ve diğer detaylara YSK kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

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