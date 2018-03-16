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80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

80'li yılların tanınan zenginlerinden David Glasheen'in hayatı filmleri aratmıyor.

Borsada yaşanan krizden sonra milyonlarını kaybeden Glasheen, şimdilerde tropikal bir adada yaşıyor.

David Glasheen'in film gibi hayatı

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Avustralya'da 80'li yıllarda milyoner olan ve zengin bir hayat yaşayan David Glasheen parasının önemli bir bölümünü borsada kaybettikten sonra tropikal bir adada yaşamaya başladı.
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Bir zamanlar Avustralya'nın en zengin adamlarından olan David Glasheen, 1987 yılında borsada yaşanan krizde yaklaşık 30 milyon TL kaybetti.
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1997 yılında ise Avustralya'nın doğu kıyısında tropikal bir ada olan Restoration adasına taşındı.
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Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, başlangıçta 60 odalı lüks bir otel inşa etme planıyla adaya gelen Glasheen, sahildeki küçük kulübede kız arkadaşıyla yaşamaya başladı.
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Fakat sıcak su, banyo ya da konfora dair herhangi bir şeyin bulunmadığı bu tropikal adada daha fazla dayanamayan kız arkadaşı geri döndü.
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Bu sırada adanın yerlisi Aborjinlerin otelin yapılmasına karşı açtığı savaş, David’in son planını da yerle bir ediyordu: Otel yapılamadı.
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Bu son olay, David Glasheen’in hayata bakış açısını değiştirdi.
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Adada yaşamaya karar veren Glasheen derme çatma kulübesini 20 yılda yavaş yavaş yeniledi.
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Güneş panelleri kurdu, internet bağlantısı getirdi.
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Kendi meyve ve sebzesini kendisi yetiştiren Glasheen'in yanında her daim yol arkadaşı olan köpeği Quasi var.
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Glasheen'in tek üzüntüsü ise bir hayat arkadaşının olmaması.
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Bu yalnızlığını gidermek için kendine tahta ve plastikten bir manken yapmış.
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Anahtar Kelimeler:
David Glasheen zengin Avustralya

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