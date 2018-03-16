80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor

Borsada yaşanan krizden sonra milyonlarını kaybeden Glasheen, şimdilerde tropikal bir adada yaşıyor.

David Glasheen'in film gibi hayatı

1 / 16 Avustralya'da 80'li yıllarda milyoner olan ve zengin bir hayat yaşayan David Glasheen parasının önemli bir bölümünü borsada kaybettikten sonra tropikal bir adada yaşamaya başladı.

2 / 16 Bir zamanlar Avustralya'nın en zengin adamlarından olan David Glasheen, 1987 yılında borsada yaşanan krizde yaklaşık 30 milyon TL kaybetti.

3 / 16 1997 yılında ise Avustralya'nın doğu kıyısında tropikal bir ada olan Restoration adasına taşındı.

4 / 16 Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, başlangıçta 60 odalı lüks bir otel inşa etme planıyla adaya gelen Glasheen, sahildeki küçük kulübede kız arkadaşıyla yaşamaya başladı.

5 / 16 Fakat sıcak su, banyo ya da konfora dair herhangi bir şeyin bulunmadığı bu tropikal adada daha fazla dayanamayan kız arkadaşı geri döndü.

6 / 16 Bu sırada adanın yerlisi Aborjinlerin otelin yapılmasına karşı açtığı savaş, David’in son planını da yerle bir ediyordu: Otel yapılamadı.

7 / 16 Bu son olay, David Glasheen’in hayata bakış açısını değiştirdi.

8 / 16 Adada yaşamaya karar veren Glasheen derme çatma kulübesini 20 yılda yavaş yavaş yeniledi.

9 / 16 Güneş panelleri kurdu, internet bağlantısı getirdi.

10 / 16 Kendi meyve ve sebzesini kendisi yetiştiren Glasheen'in yanında her daim yol arkadaşı olan köpeği Quasi var.

11 / 16 Glasheen'in tek üzüntüsü ise bir hayat arkadaşının olmaması.

12 / 16 Bu yalnızlığını gidermek için kendine tahta ve plastikten bir manken yapmış.

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