Böceklerin gizemli dünyasına makro bakış

Görmeye alışkın olduğumuzdan çok daha farklı bir manzarayla karşılaşan Twitter kullanıcıları ise fotoğrafın gerçek olduğunu kabullenmekte zorlandı. Oldukça iğrenç ve korkunç bulunan karıncaya alışkın olmamasının sebebi ise bizim ülkemizdeki karıncalarla fotoğrafı yayınlanan karıncanın farklı cinslere ait olması.
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