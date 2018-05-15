Böceklerin gizemli dünyasına makro bakış

Görmeye alışkın olduğumuzdan çok daha farklı bir manzarayla karşılaşan Twitter kullanıcıları ise fotoğrafın gerçek olduğunu kabullenmekte zorlandı. Oldukça iğrenç ve korkunç bulunan karıncaya alışkın olmamasının sebebi ise bizim ülkemizdeki karıncalarla fotoğrafı yayınlanan karıncanın farklı cinslere ait olması.

Gördüğümüzden çok farklılarmış! Makro çekimle böceklerin büyülü dünyası

1 / 42 Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğra Güney ve Orta Avrupa'da yaygın olarak görülen bir karınca türü olan camponotus vagus'a ait. Camponotus vagus'lar karınca aleminin büyük, siyah, tüylü ve saldırgan bir türü olarak biliniyor.

2 / 42 BÖCEKLERİN GİZEMLİ DÜNYASINA 'MAKRO' BAKIŞ! Vahşi yaşam fotoğrafçısı Yudy Sauw, böceklerin gizemli dünyasına oldukça yakın bir mesafeden giriş yaparak, onları fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirdi.

3 / 42 Endonezya'daki evinde yer alan stüdyoda böcekleri iki santimden daha az bir mesafeden fotoğraflayan Sauw, çektiği makro fotoğraflarla ortaya ilginç görüntüler çıkmasını sağladı.

4 / 42 İşte fotoğraf sanatçısı Yudy Sauw'un objektifinden böceklerin büyülü dünyası…

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