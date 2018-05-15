HABER

Böceklerin gizemli dünyasına makro bakış

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Sanal alemde hızla yayılan karınca fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya sebep oldu. Yayınlana kare ile makro çekimle fotoğraflanan karıncanın bedenindeki tüm detayları gözler önüne serildi.

Görmeye alışkın olduğumuzdan çok daha farklı bir manzarayla karşılaşan Twitter kullanıcıları ise fotoğrafın gerçek olduğunu kabullenmekte zorlandı. Oldukça iğrenç ve korkunç bulunan karıncaya alışkın olmamasının sebebi ise bizim ülkemizdeki karıncalarla fotoğrafı yayınlanan karıncanın farklı cinslere ait olması.

Gördüğümüzden çok farklılarmış! Makro çekimle böceklerin büyülü dünyası

1 / 42

Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğra Güney ve Orta Avrupa'da yaygın olarak görülen bir karınca türü olan camponotus vagus'a ait. Camponotus vagus'lar karınca aleminin büyük, siyah, tüylü ve saldırgan bir türü olarak biliniyor.
2 / 42

BÖCEKLERİN GİZEMLİ DÜNYASINA 'MAKRO' BAKIŞ!

BÖCEKLERİN GİZEMLİ DÜNYASINA 'MAKRO' BAKIŞ!
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Yudy Sauw, böceklerin gizemli dünyasına oldukça yakın bir mesafeden giriş yaparak, onları fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirdi.
3 / 42

Endonezya'daki evinde yer alan stüdyoda böcekleri iki santimden daha az bir mesafeden fotoğraflayan Sauw, çektiği makro fotoğraflarla ortaya ilginç görüntüler çıkmasını sağladı.
4 / 42

İşte fotoğraf sanatçısı Yudy Sauw'un objektifinden böceklerin büyülü dünyası…
5 / 42

6 / 42

7 / 42

8 / 42

9 / 42

10 / 42

11 / 42

12 / 42

13 / 42

14 / 42

15 / 42

16 / 42

17 / 42

18 / 42

19 / 42

20 / 42

21 / 42

22 / 42

23 / 42

24 / 42

25 / 42

26 / 42

27 / 42

28 / 42

29 / 42

30 / 42

31 / 42

32 / 42

33 / 42

34 / 42

35 / 42

36 / 42

37 / 42

38 / 42

39 / 42

40 / 42

41 / 42

42 / 42

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karınca makro çekim fotoğraf camponotus vagus

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en güçlü insanı

Dünyanın en güçlü insanı

Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'

Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'

Gazze'deki katliam için hangi ülke ne dedi?

Gazze'deki katliam için hangi ülke ne dedi?

Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da

Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da

Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!

Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.