Bu iddia çok konuşulur: Uzaylılar ABD'ye çalışıyor

Body Bushman'nın iddiasına göre, uzaylılar ABD'ye çalışıyor ve fazla nüfuslu bölgeleri yok etmeyi amaçlıyor.

UZAYLILAR FAZLA NÜFUSLU BÖLGELERİ YOK EDECEK

1 / 58 Uzaylılar var mı? 51. Bölge'nin sırrı nedir? Orada neler oldu? Amerika, gerçekten uzaylılarla iletişim kurmayı başarabildi mi?

2 / 58 Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır.

3 / 58 1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: Area 51 ya da 51. Bölge.

4 / 58 Body Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti.

5 / 58 Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Body Bushman, uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir.

6 / 58 Body Bushman, iddialarını uzaylı ve ufoların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. Bölgede yaşayan uzaylıların bir çoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin ABD için çalıştığını söylemesidir.

7 / 58 Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazladır. Body Bushman, bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 Amper gücünde olduğunu söylemektedir.

8 / 58 Boyd Bushman, 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların bir çok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir.

9 / 58 ABD hükümetinin uzaylılarını bildiğini söyleyen Boyd Bushman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeyi amaçladıklarını söylemiştir.

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13 / 58 UZAYLILARA GÖNDERDİĞİMİZ 116 FOTOĞRAF Voyager 1 geri dönüşü olmayan bir yolda yoluna devam ediyor...

14 / 58 5 Eylül 1977'de fırlatılan 815 kiloluk bir insansız uzay aracı Voyager hem Güneş Sistemi'nin dışına çıkan ilk araç oldu hem de taşıdığı bilgilerle çok büyük önem taşıyor. Ayrıca Üzerinde bulunan Altın Plak'ta bir de Türkçe ses taşıyor.

15 / 58 Plakta, dünya dışı akıllı yaşam formlarının ya da gelecekteki insanların bulması niyetiyle dünyadaki hayatın ve kültürlerin çeşitliliğini gösteren seçilmiş sesler ve görüntüler bulunuyor.

16 / 58 Voyager-1 40.000 yıl sonra Zürafa takımyıldızındaki 1.6 ışık yılı uzakta bulunan AC+79 3888 yıldızına ulaşması planlanıyor.

17 / 58 Plağın içeriği, başkanlığını Carl Sagan'ın yaptığı bir komite tarafından seçilmiştir.

18 / 58 Plağın içinde dünya dışı akıllı yaşam formlarının ya da gelecekteki insanların bulması niyetiyle dünyadaki hayatın ve kültürlerin çeşitliliğini gösteren seçilmiş sesler ve görüntüler bulunuyor.

19 / 58 Plağın içerisinde, dünya yaşamını tanıtması amacıyla DNA sarmalımızdan iç organlarımıza, ne yiyip içtiğimizden nerelerde yaşadığımıza, hangi teknolojileri kullanabildiğimize kadar her şey özet geçilmiş.

20 / 58 İçeriğinde toplamda 116 adet fotoğraf bulunan plakta, dünyamıza ait doğa olayları da detaylıca resmedilmiştir.

21 / 58 Plağın içerisinde ayrıca neredeyse tüm dünya dillerinden -yaklaşık 55 adet- selamlama mesajı da bulunmakta. Voyager'da bulunan Türkçe ses kaydında söylenen ise 'Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun.'

22 / 58 Plak, uzun yıllar boyunca kendini muhafaza etmesi için altın kaplama bakırdan yapıldı.

23 / 58 Plak kutusu alüminyumdur ve ultra saflaştırılmış uranyum-238 isotopuyla kaplandı. (Uranyum-238'in yarı ömrü 4.51 milyar yıldır. İşte Voyager 1 ile Uzaylılara Gönderdiğimiz bilgilerden bazıları...

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