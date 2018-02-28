Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...

Genç kız en güzel gününde davetlilerin önünde kayınpederinin tacizine uğradı.

Damadın babası gelini öptü!

1 / 63 Çin'de bir düğünde çekildiği öğrenilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

2 / 63 Kısa sürede viral olan görüntülerde, damadın babasının alkolü fazla kaçırınca gelini dudağından öptüğü görülüyor...

3 / 63 Bir anda soğuk rüzgarların estiği düğün salonunda, davetliler neye uğradığını şaşırdı.

4 / 63 PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Yerel basında yer alan haberlere göre, yaşanan talihsiz olayın ardından kavga çıktığı ve oğlunun yaşlı babasına saldırdığı iddia ediliyor.

5 / 63 Alkolün etkisi geçtikten sonra açıklama yapan yaşlı adam, çok pişman olduğunu ve herkesten özür dilediğini açıkladı.

6 / 63 Görüntüler sosyal paylaşım sitelerine düştükten kısa bir süre sonra viral haline geldi.

7 / 63 Sosyal medya kullanıcıları alkollü babanın ne olursa olsun, babanın daha kontrollü olması gerektiğini ve yaptığının yanlış olduğunu savundu.

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12 / 63 Yıllarca Tecavüze Uğradılar Yaşadıklarını ortaya çıkarmak ve kızının alınmasına izin vermek o kadar üzülmesine neden oldu ki ağır bir depresyona girdi ve eroin bağımlısı oldu. Storia'nın haberine göre Tressa ve 31 yaşındaki nişanlısı Darren Young'ın geçen yıl ekim ayında Arihanna adında bir kızları oldu.

13 / 63 Tressa doğumla ilgili şunları ifade ediyor: 'Arihanna'nın doğum anında o saf hazzı hissettim. Bir daha çocuk sahibi olamayacağımı düşündüğüm çok zaman oldu. Ama aynı zamanda suçluluk hissi de başladı. Çünkü Arihanna benimle beraberdi ama büyük kızım değildi. Onu çok seviyorum, onsuz tam anlamıyla mutlu olamıyorum. Arihanna'nın ablasını tanımadan büyüyecek olması içimi acıtıyor.'

14 / 63 Arihanna'nın doğumu yaklaşık 24 saat sürdü ama şu an gayet mutlu ve güler yüzlü. Tressa iki kızının beraber olsalar çok iyi anlaşabileceklerini düşünüyor ve bir gün bunun olabileceğini umut ediyor. 'Bu arada tek istediğim Arihanna'nın her zaman güvende hissettiği ve sevildiğini bildiği bir yerde, normal bir çocukluğu olması. '

15 / 63 Genç anne, kendi annesiyle ilgili çok sorun yaşamış. Tressa'nın annesi Tracey Tallons, alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden çocuklarına da güzel bir hayat yaşatmamış. Öyle ki, Tressa 7 yaşından itibaren abisi Jason'ın cinsel istismarına maruz kalmasına rağmen annesi hiçbir şekilde bunu anlamamış. Yaşadıklarını 14 yaşına kadar saklayıp daha fazla dayanamayacak noktaya gelince anlatmış.

16 / 63 Jason polis soruşturması sonunda 19 yaşındayken tutuklandı ve hapis cezası aldı. Tressa ise yaşadıklarıyla mücadele etmeye çalıştı. Uyuşturucu ve alkol kullanımını yıllarca sürdürüp, sonrasında tamamen temizlendi. Bir danışmandan yardım aldı ve iyileşme sürecinde sevgilisi Darren'ın da sürekli desteği ile hayata yeniden tutundu.

17 / 63 2012 yılında yeniden hamile kaldı ama düşük yaptı. Tam da annesinin zatürree sebebiyle hayatını kaybetmesinden üç gün önce... Hem annesini hem de bebeğini aynı hafta kaybetmenin acısıyla katıldığı cenazede kardeşiyle de yüzleşti. Yıllardır görmemesine rağmen, sancılı hatıralar devam ediyordu zaten.

18 / 63 İlk bebeğini verdiği aileden önceleri düzenli olarak haber almasına rağmen, son üç yıldır hiçbir şekilde bir haber alamadı. Ama yine de bütün özel günlerde kart yollamaya devam ediyor. Arihanna, güzelce büyürken Tressa da üniversiteye gidip psikoloji okumayı planlıyor.

19 / 63 'Onun hayatının benimkinden farklı olması için elimden geleni yapmaya kararlıyım.'

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21 / 63 KORKUNÇ BİR HİKAYE! 50 BM ÇALIŞANIYLA İLİŞKİYE GİRMEK ZORUNDA KALDI Britanya merkezli çocuk hakları örgütü Save the Children'ın Fildişi Sahili, Güney Sudan ve Haiti'yi kapsayan raporuna göre Birleşmiş Milletler barış koruma görevlisi askerler ve insani yardım çalışanları görev yerlerindeki çocukları istismar ediyor.

22 / 63 12 YAŞINDAN 25 YAŞINA KADAR TECAVÜZ ETTİLER Tecavüz mağduru Haitili kız, barış misyonuna girmesi beklenen BM işçileriyle nasıl cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını anlattı. 50 BM çalışanıyla ilişkiye zorlanan talihsiz kız 12 yaşından 25 yaşına kadar tecavüze uğradığını ifade etti.

23 / 63 50 BM ÇALIŞANIYLA İLİŞKİYE ZORLADILAR Bir komutanın kendisine 75 sent karşılığında istismarda bulunduğunu ifade eden genç kadın, o zamanlar göğüslerinin dahi olmadığı bir dönemde yani 12 yaşlarında olduğu zamanlarda tecavüze uğradığını ağlayarak aktardı.

24 / 63 9 ÇOCUĞA ÇEREZ VE KURABİYE KARŞILIĞINDA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNULDU Şu an 32 yaşında olan Martine Gestime, 2008 yılında Brezilyalı bir barış muhafızı tarafından tecavüze uğradığını ve oğluna hamile kaldığını söyledi. Bazen bir kamyon kasasında, bazen ormanda tecavüze uğradığını anlatan Martine Gestime röportaj sırasında gözyaşlarını tutamıyor.

25 / 63 BİRÇOK KADIN İÇİN, ADALET DÜZGÜN İŞLEMİYOR 2004 ve 2007 yılları arasında 134 Sri Lankalı barış gücü, 12 yaşındaki 9 çocuğa çerez ve kurabiye karşılığında cinsel istismarda bulundu.

26 / 63 BAŞLARINA DAHA KÖTÜ ŞEYLER GEMESİNDEN ENDİŞE ETTİKLERİ İÇİN İHBAR EDEMİYORLAR Tecavüz, taciz, gıda karşılığı cinsel istismar, cinsel saldırı, çocukların seks işçisi olarak kullanılması, pornografi, çocukların seks için ticaretinin yapılması yaygın istismarlar.

27 / 63 HAİTİLİ KADINLARIN KABUSU: TECAVÜZ Ancak Gestime gibi tecavüze uğrayan birçok kadın için, adalet düzgün işlemiyor. Associated Press'in son 12 yılda yaptığı araştırmaya göre, BM'de görev alan barış güçleri ve askerler tarafından cinsel istismar ve sömürüye uğrayanların yaklaşık 2 bin kişi olduğu, krizin bilinenden çok daha büyük olduğu açıklamalarına yer verildi.

28 / 63 AP, istismara uğrayan 300 kişinin çocuk olduğunu tespit ettiğini ancak faillerin sadece bir kısmının hapis cezası aldığını açıkladı.

29 / 63 Raporda insani yardım kuruluşu çalışanları ve barışı korumakla görevli askerlerin bazılarının, aralarında 6 yaşındakilerin de bulundukları çocukları taciz ettiği belirtildi. Raporda, taciz ve kötü muamelenin; çocuklar ve ailelerinin başlarına daha kötü şeyler gelmesinden endişe ettikleri için ihbar edilmediği, suçluların da cezalandırılmadığı saptamasına da yer veriliyor.

30 / 63 Bir başka tecavüz mağduru Janila Jean adındaki kadın, 16 yaşında Brezilyalı bir yetkilinin kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini ve hamile kaldığını ifade etti.

31 / 63 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mart ayında BM barış güçleri ve diğer personelin cinsel istismar ve sömürüyle mücadele için yeni tedbirler aldığını açıkladı. Guterres, ''cinsel istismar veya cinsel istismara kalkışanlara asla müsamaha gösterilmeyecektir. Kimsenin bu suçları BM bayrağı ile örtbas etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

32 / 63 Bir yıldan fazla bir süre önce Birleşmiş Milletler hemen hemen aynı şeyleri yapmak için söz verdi, ancak reformların birçoğu gerçekleşmedi.

33 / 63 Araştırmacılar, çocuklara Sri Lanka birliklerinin resimlerini ve çocukların askerlerle seks yaptığı yerleri içeren 1000'den fazla fotoğraf gösterdi. Raporda, 2004 yılı sonundan Ekim 2007 ortasına kadar, şimdiki ve önceki Sri Lanka birliklerinin en az 134 askeri üyesi en az dokuz Haiti çocuğunu cinsel istismar edip suiistimal ettiğini gösteriyor. Raporun yayınlanmasından sonra, 114 Sri Lanka barış gücü hiçbir ceza almadan evlerine gönderildi.

34 / 63 YILLARCA TECAVÜZE UĞRADILAR Bolivya'da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kabilenin kadınları, senelerce her sabah uyandıklarında kendilerini tecavüz edilmiş halde buldu. Kadınlar üzerlerindeki giysileri paramparça edilmiş ve bedenlerinde onlarca kirli parmak iziyle uyanıyorlardı. Garip olan ise bunun nasıl olduğunu bilmemeleriydi. Hatta bazıları yataklarında uyandıklarında saçlarında tarladan gelmiş otlar bulmuştu...<br />

35 / 63 Batıl inaçları çok güçlü olan Manitoba halkı. Bu gizemli olayların arkasında şeytanlar, hayalet ve kötü ruhlar olduğunu düşündü. Bazı kadınlar ise gece zaman zaman uyandıklarında üzerlerinde bir erkek olduğunu ve odada başkaları bulunduğunu söylüyor ancak karşı koyacak gücü bulamayıp kısa süre sonra tekrar uykuya daldıklarını anlatıyordu. Bu tecavüz kabusu, 2009 yılına kadar sürdü. 2009'da ise bir eve girmeye çalışan iki kişi polis tarafından yakalandı.<br /><br />

36 / 63 Ve tecavüzlerin gizemi çözüldü. Bu kişilerin itirafı sonucu 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıktı. Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu.<br /><br />

37 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

38 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

39 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

40 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

41 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

42 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

43 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

44 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

45 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

46 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

47 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

48 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

49 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

50 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

51 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

52 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

53 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

54 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

55 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

56 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

57 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

58 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

59 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

60 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

61 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu

62 / 63 Bolivya’da teknoloji ve modernizmi reddeden bir yaşam kuran koyu Hristiyan Manitoba Kolonisi, yıllardır bir kabusu yaşıyordu. Kadınlar, sabahları tecavüze uğramış halde uyanıyordu.<br />Bölge sakinleri, durumu 'kötü ruhlar, hayaletler ya da şeytana' bağlıyordu. İşin aslı ortaya çıktı... 9 kişilik yaşları 19 ile 43 arasında değişen bir tecavüz çetesi ortaya çıkarıldı.<br />Tecavüzcüler, bölgedeki bir veterinerin, sığırları uyuşturmak için kullanılan kimyasallardan yaptığı özel bayıltıcı spreyi kullanıyordu