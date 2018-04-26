Önce yılan sonra ayı ve köpek balığı saldırdı!

McWilliams, açık havada çok zaman geçirdiğini ancak tüm bu başına gelenlerden dolayı gerçekten şanssız mı yoksa hayata kaldığı için şanslı mı olup olmadığını henüz anlayamadığını belirtti.
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