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Önce yılan sonra ayı ve köpek balığı saldırdı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.04.2018 05:58 | Son Güncelleme

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Dylan McWilliams, 4 yıldan kısa bir süre içerisinde köpek balığı, ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarına uğradı.

McWilliams, açık havada çok zaman geçirdiğini ancak tüm bu başına gelenlerden dolayı gerçekten şanssız mı yoksa hayata kaldığı için şanslı mı olup olmadığını henüz anlayamadığını belirtti.

Dört yılda başına gelmeyen kalmadı

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ABD yerel basınında yer alan haberlerde, geçen hafta Hawaii açıklarında yüzerken köpek balığı saldırısına uğrayarak bir bacağından derin yara alan McWilliams'ın, daha önce uğradığı ayı ve çıngıraklı yılan saldırılarında şans eseri hayatta kaldığı aktarıldı.
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Köpek balığı saldırısının ardından bacağına 7 dikiş atılan McWilliams, "En korkuncu kıyıya geri yüzmek oldu" ifadesini kullanarak, yüzerken bacağından akan kanları köpek balığının takip etmesinden endişe duyduğunu söyledi.
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Colorado'da geçen temmuz ayında kamp yaparken büyük bir ayının saldırısına uğradığını anlatan McWilliams, hayvanın pençesiyle ensesinden yara aldığını, yere düştüğünde kaçmayı başardığını kaydetti.
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Utah eyaletinde de 3 buçuk yıl önce çıngıraklı yılan tarafından ısırıldığını belirten McWilliams, şans eseri vücuduna az miktar zehir girmesi sonucu kısa bir süre hastalık geçirdiğini ifade etti.
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McWilliams, açık havada çok zaman geçirdiğini ancak tüm bu başına gelenlerden dolayı gerçekten şanssız mı yoksa hayata kaldığı için şanslı mı olup olmadığını henüz anlayamadığını belirtti.
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(AA)
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Anahtar Kelimeler:
ABD Colorado Dylan McWilliams yılan ayı köpekbalığı

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