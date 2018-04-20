Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!

Bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışan Laura, sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşünce kolay yoldan para kazanmayı tercih etti ve +18 içerikli film yıldızı oldu.

Hostesliği bıraktı porno yıldızı oldu!

1 / 50 Ünlü havayolu şirketi British Airways'de hosteslik yapan genç İngiliz, sosyal medya paylaşımları büyük ilgi çekip hayran kitlesi oluşması üzerine cinsel içerikli film yıldızı olmak için istifa etti.

2 / 50 Worcester'da yaşayan genç kadın, hostes olarak dünyayı dolaşıyor ve sosyal medya hesabından üniformalı fotoğraflarını paylaşıyordu. Özel bir hayran kitlesine sahip olan genç hostes, kariyer değişikliği sonrası sevenlerinin sayısını artırdı.

3 / 50 Eski bir meslektaşı Laura için, "Bu işe girdiğine hiç şaşırmadım çünkü hep bunu yapmakla ilgileniyordu" dedi. Hostesin arkadaşı, geçen sene birlikte çalıştıklarında yanında daima laptop'ını taşıdığını ve işten sonra otel odasında bilgisayarının kamerasını açıp cinsel performans sergilediğini anlattı.

4 / 50 "KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM" Laura yaptığı açıklamada, "Webcam modelliği yapınca kendimi stressiz hissettim. İstediğim zamanlar çalışıyor ve kendimi rahat hissediyorum" dedi.

5 / 50 Bir hostes olarak kendine zaman ayıramadığını ve finansal olarak daha az kazandığını söyleyen kadın, arkadaşlarının da kariyer değişimine destek olduklarını sözlerine ekledi.

6 / 50 British Airways, Laura Birbeck'in eski çalışanları olup olmadığıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

7 / 50 Webcam kızları, seyircilerin para karşılığı aldıkları jetonlarla ödeme yapmaları üzerine kamera karşısında canlı yayında soyunarak ya da ilişkiye girerek pazar kazanıyor.

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13 / 50 MATEMATİK ÖĞRETMENİ PORNO YILDIZI ÇIKTI! Matematik öğretmeninin, Aaron Cage ismiyle bir video paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüleri öğrencileri arasında hızla yayıldı.

14 / 50 Bu durum üzerine şikayette bulunan veliler, okul yönetimini harekete geçirdi.

15 / 50 Scott Sherwood, ortaya çıkan gerçek sebebiyle okuldan uzaklaştırma aldı.

16 / 50 Scott Sherwood isimli öğretmenin o günden sonra yetişkin filmlerinde rol almadığı bilgisi konuşulurken, veliler de okulun öğrencilerinin durumdan nasıl etkilendiğini anlattı.

17 / 50 '10 yaşımdaki kızım başka bir çocuğun internette bulup herkesin görebilmesi için paylaştığı görüntülere tanık oldu.'

18 / 50 'Oğlum 7. sınıfta ve tüm öğrenciler bu olayı konuştuğu için o da öğle yemeğinde öğrenmiş.'

19 / 50 'Okul bize bununla ilgili birşey söylemedi. Bu gerçeği çocuklardan ziyade okuldan öğrenmemiz gerekirdi.'

20 / 50 Tüm çocukların bu konuda sessiz olması gerektiği söylendi. Okuldan uzaklaştırılan öğretmenin ne zaman döneceğini bilmiyoruz.

21 / 50 Okul müdürü, 50 yaşındaki matematik öğretmeni hakkında çıkan iddialara cevap vermedi.

22 / 50 Avustralya doğumlu Sherwood, 8 yıl önce bir porno filminde model olarak çalışmaya başlamış. Aynı zamanda da okulda öğretmenlik yapmaya devam etmiş. Başta yarı zamanlı olarak okulda görev alan öğretmen, bir kaç sene sonra tam zamanlı olarak çalışmaya başlamış.

23 / 50 ESKİ PORNO YILDIZI KHALİFA DAEŞ TEHDİDİYLE FİLMLERİ BIRAKMIŞ Üç aylık porno kariyeriyle dünya çapında bir şöhrete kavuşan Mia Khalifa, terör örgütünden gelen ölüm tehditlerini dört yıl sonra açıkladı.

24 / 50 Porno kariyeri kısa süren Mia Khalifa, setleri neden bıraktığını Alman gazetesine verdiği röportajda anlattı.

25 / 50 Lübnan asıllı Amerikalı oyuncu, memleketinden çok sayıda ölüm tehdidi aldığını, bunlardan bazılarının terör örgütü DAEŞ'ten geldiğini söyledi.

26 / 50 25 yaşındaki Khalifa, 21 yaşında aldığı karardan pişman olduğunu da sözlerine ekledi.

27 / 50 Oynadığı porno filmlerde geleneksel kıyafetler giyen Khalifa, üç ayda büyük bir popüleriteye kavuşmuş ve Lübnan'da protesto gösterilerine yol açmıştı.

28 / 50 Khalifa'nın sosyal medya paylaşımları...

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