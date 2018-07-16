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Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kıvrımlı model Ashley Graham, tatilde de tüm bakışları üzerine toplamayı başarıyor.

Kilolu kadınların cesaretini toplaması konusunda fazlaca yardımcı olan Ashley Graham, bu kez tatil pozlarıyla gündem yarattı.

Ashley Graham tatilde!

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Ashley Graham arkadaşlarıyla düşman çatlatırcasına tatil yapıyor!
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Dünyanın en çok konuşulan büyük beden modeli olan Ashley, tatildeyken hayranlarını da unutmuyor ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.
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30 yaşındaki Graham, Pazar günü bu tatilden yeni fotoğraflar paylaştı.
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Esmer güzel, hem seksi kıvrımları hem de arkasındaki muhteşem manzarayla hayranlarına adeta nispet yaptı.
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Graham, paylaşımına "Başka gün, başka bikini" notunu düştü.
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Ashley, büyük beden kadınlara da hitap eden "Swimsuits For All" (Herkes için Mayo) koleksiyonundan tasarımları kendisi sergiliyor.
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Nebraska doğumlu modelin hayranları, Graham'a "Çok güzelsin", "Keşke senin gibi özgüvenli olabilsem" gibi iltifatlarda bulundu.
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Ashley Graham, moda dünyasında kıvrımlı kadınların sözcüsü haline geldi.
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Moda dünyasının dayattığı 'zayıf olma' kuralını yıkarak kadınlara oldukları gibi kendilerini sevip mutlu olmaları gerektiği konusunda cesaret veren Graham, geçen yıl Sports Illustrated dergisinin kapak kızı olmuştu.
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Bu derginin kapağına poz veren ilk kıvrımlı model olan Graham, daha önce de Victoria's Secret'ın özel sayısında yer alarak bu alanda da bir tür devrim yapmıştı.
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Yılın son ayında LOVE dergisi, her sene olduğu gibi yine ünlü modellerle çektiği videolarla gündeme damgasını vurmuştu.
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1987 Nebraska doğumlu olan Ashley, 175 boyunda.
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Ashley Graham Tatil

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