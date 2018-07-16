Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...

Kilolu kadınların cesaretini toplaması konusunda fazlaca yardımcı olan Ashley Graham, bu kez tatil pozlarıyla gündem yarattı.

Ashley Graham tatilde!

1 / 22 Ashley Graham arkadaşlarıyla düşman çatlatırcasına tatil yapıyor!

2 / 22 Dünyanın en çok konuşulan büyük beden modeli olan Ashley, tatildeyken hayranlarını da unutmuyor ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

3 / 22 30 yaşındaki Graham, Pazar günü bu tatilden yeni fotoğraflar paylaştı.

4 / 22 Esmer güzel, hem seksi kıvrımları hem de arkasındaki muhteşem manzarayla hayranlarına adeta nispet yaptı.

5 / 22 Graham, paylaşımına "Başka gün, başka bikini" notunu düştü.

6 / 22 Ashley, büyük beden kadınlara da hitap eden "Swimsuits For All" (Herkes için Mayo) koleksiyonundan tasarımları kendisi sergiliyor.

7 / 22 Nebraska doğumlu modelin hayranları, Graham'a "Çok güzelsin", "Keşke senin gibi özgüvenli olabilsem" gibi iltifatlarda bulundu.

8 / 22 Ashley Graham, moda dünyasında kıvrımlı kadınların sözcüsü haline geldi.

9 / 22 Moda dünyasının dayattığı 'zayıf olma' kuralını yıkarak kadınlara oldukları gibi kendilerini sevip mutlu olmaları gerektiği konusunda cesaret veren Graham, geçen yıl Sports Illustrated dergisinin kapak kızı olmuştu.

10 / 22 Bu derginin kapağına poz veren ilk kıvrımlı model olan Graham, daha önce de Victoria's Secret'ın özel sayısında yer alarak bu alanda da bir tür devrim yapmıştı.

11 / 22 Yılın son ayında LOVE dergisi, her sene olduğu gibi yine ünlü modellerle çektiği videolarla gündeme damgasını vurmuştu.

12 / 22 1987 Nebraska doğumlu olan Ashley, 175 boyunda.

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22