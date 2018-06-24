Seçime damgasını vuran fotoğraflar! Hepsi birbirinden ilginç

İşte yurt genelinde 8.00 ile 17.00 saatleri arasında süren oy verme işleminde ortaya çıkan manzaralar...

Sandık başından kareler

1 / 48 Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmak için Ulupamir İlköğretim Okulu'na geldi.

2 / 48 Yöresel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, burada oylarını kullandı. Kırgız Ahmet Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yöresel kıyafetlerle sandık başına gittiklerini söyledi. Kırgız kültürünü yaşatmak için büyük mücadele verdiklerini anlatan Aytaç, "Önceki seçimlerde olduğu gibi bu yıl da kültürümüzü sandığa yansıttık. Kalkan, kaftan ve börkümüzü giyerek oyumuzu kullandık. Ulupamirliler olarak yöresel kıyafetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Seçimin de vatanımıza, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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6 / 48 Kayseri'de yaşayan Mustafa Yurtlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için atıyla okula gelerek oyunu kullandı.

7 / 48 Türkiye'nin dört bir yanında renkli görüntülere sahne olan seçimde, bazı seçmenler ilginç görüntüler oluşturdu.

8 / 48 Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde oturan 42 yaşındaki Mustafa Yurtlu, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'ndeki Hasan-Nuriye Ünlen İlkokulu'na atıyla geldi.

9 / 48 Burada "1628" nolu sandıkta oy kullanan Yurtlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yapmak üzere oy kullanmaya geldiğini belirterek, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

10 / 48 Yazlık evinin Tavlusun Mahallesi'nde bulunduğunu ve oy kullanmak için Cırgalan Mahallesi'nden geldiğini ifade eden Yurtlu, "At şahsıma ait, küçüklüğümden beri köyde biniyorum. İlk defa atımla oy kullanmaya geldim." diye konuştu. Oyunu kullanan Yurtlu, daha sonra, geldiği gibi evine atıyla döndü.

11 / 48 Tekirdağ'da, Zeynep Giriklioğlu isimli gelin, düğün törenleri öncesi gelinliğiyle sandık başına giderek, oy kullandı.

12 / 48 Tekirdağ'da bu akşam dünyaevine girecek olan Zeynep Giriklioğlu, düğün töreni öncesi gelinlikle Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'ne gelip, 1424 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

13 / 48 Zeynep Girikloğlu, eşi Çağrı Giriklioğlu'nun İstanbul'da oy kullanacağını daha sonra düğün için Tekirdağ'a geleceğini söyledi. Giriklioğlu, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasıni dilediğini belirterek, seçim gününde evlenmelerinin, kendileri için unutulmaz anı olacağını kaydetti.

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15 / 48 Kimsesi olmayan yaşlı ve hasta bir seçmen de komşuları tarafından ambulansla İstanbul Ortaköy'deki Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne oy kullanmaya böyle getirildi.

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18 / 48 Kırklareli Devlet Hastanesinde bir süredir hastanede tedavi gören 21 yaşındaki Eda Türk, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince ambulansla hastaneden oy kullanacağı okula götürüldü.

19 / 48 Türk, sedye üzerinde, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

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24 / 48 Eskişehir'de bir gelin, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına gitti.

25 / 48 Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla Akarbaşı Mahallesi'ndeki Gazi Kız Meslek Lisesi'ne gelen Yasemin Altıntaş ve İbrahim Nakaş çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu.

26 / 48 Gelin Yasemin Altıntaş, 1016 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Damat İbrahim Nakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün töreni öncesinde eşinin vatandaşlık görevini yerine getirmesi için oy kullanmaya geldiklerini belirterek, "Benim sandığım Bilecik'te. Ben de orada kullanacağım. Eşim için geldik." dedi.

27 / 48 Seçim gününde evlenmelerinin, kendileri için unutulmaz bir anı olacağını dile getiren gelin Yasemin Altıntaş da "Düğün tarihini önceden belirlemiştik. Bizim için de sürpriz oldu. Allah'tan hayırlısı neyse onu istiyoruz. Seçimler ülkemize uğur getirsin." ifadelerini kullandı.

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30 / 48 Yaşlılığa bağlı yürümediği için ailesi tarafından tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya getirilen 101 yaşındaki Halime Akay, oyunu kullanarak, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

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32 / 48 Muğla'nın Fethiye ilçesinde düğün öncesi sandık başına giden gelin ve damat oylarını kullandı.

33 / 48 Fethiye ilçesinde bir çift, düğün öncesinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. Gelinlik ve damatlıkla oylarını kullanacakları Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Hülya Küçükoğlu ve Önder Yıldız çifti ilgi odağı oldu.

34 / 48 Bazı vatandaşlar genç çifti tebrik ederek alkışladı. Bazıları cep telefonlarıyla çiftin fotoğrafını çekti. Gelin ve damat 1293 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

35 / 48 Damat Önder Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün tarihini ocakta belirlediklerini ve seçime denk geldiğini söyledi.

36 / 48 Güzel bir gelecek için oy kullandıklarını vurgulayan Yıldız, "İnşallah Türkiye kazanır. Unutulmaz bir anımızın olması için gelinlik ve damatlığımızla oy kullanma kararı aldık. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldık." dedi. Hülya Küçükoğlu ise Kayseri'den Fethiye’ye gelin geldiğini, kendileri için unutulmaz bir anı olacağını kaydetti.

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44 / 48 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 4 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı.

45 / 48 Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 4 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na getirildi.

46 / 48 Yürüteç desteği olmadan ayağa kalkamayan Rümeysa Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü.

47 / 48 Rümeysa Gelgi, babasının yardımıyla 1047 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Rümeysa Gelgi kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri ise kırmadı. Rümeysa Gelgi, "Son yıllarda oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dilerim en kısa sürede bu süreci atlatırız. Umut ediyorum tüm vatandaşlarımızda aynı hassasiyeti gösterir ve ülkemizin kaderini belirlemede aktif rol oynarlar" dedi.