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Ünlülerle böyle dalga geçiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının en ünlü isimlerinin fotoğraflarını taklit ederek sosyal medyada dikkat çeken Avustralyalı komedyen Celeste Barber'in bu fotoğraflarına çok güleceksiniz.

Ünlülerin çektiği fotoğrafları trolleyen Celeste Barber adlı Instagram fenomeni yine unutulmaz karelere imza attı.

Ünlüleri taklit eden fenomenden yeni pozlar

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Gösteri dünyasının ünlülerinin Instagram'da paylaştığı pozları her gün milyonlarca kişi takip ediyor.
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Dünyaca ünlü modellerin, oyuncuların ya da şarkıcıların bu fotoğraflar aynı zamanda milyonlarca beğeni de alıyor.
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Avustralya'dan bu ünlülerin Instagram'da beğeni rekorları kıran pozlarını taklit eden komedyen Celeste Barber da bu fotoğrafları tekrar ele aldı.
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Sevilen komedyenin amacı ünlülere olan özentisini göstermek değil; sadece eğlenmek.
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İşte ünlülerin kusursuz gözüktüğü fotoğrafları tekrar çeken ve model olarak kendini sunan fenomenden unutulmaz pozlar...
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