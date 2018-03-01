Ünlülerle böyle dalga geçiyor

Ünlülerin çektiği fotoğrafları trolleyen Celeste Barber adlı Instagram fenomeni yine unutulmaz karelere imza attı.

Ünlüleri taklit eden fenomenden yeni pozlar

1 / 24 Gösteri dünyasının ünlülerinin Instagram'da paylaştığı pozları her gün milyonlarca kişi takip ediyor.

2 / 24 Dünyaca ünlü modellerin, oyuncuların ya da şarkıcıların bu fotoğraflar aynı zamanda milyonlarca beğeni de alıyor.

3 / 24 Avustralya'dan bu ünlülerin Instagram'da beğeni rekorları kıran pozlarını taklit eden komedyen Celeste Barber da bu fotoğrafları tekrar ele aldı.

4 / 24 Sevilen komedyenin amacı ünlülere olan özentisini göstermek değil; sadece eğlenmek.

5 / 24 İşte ünlülerin kusursuz gözüktüğü fotoğrafları tekrar çeken ve model olarak kendini sunan fenomenden unutulmaz pozlar...

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