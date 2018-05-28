Yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Yaşını öğrenen kişilerin şaşırmadan edemediği Zaklina, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor.

Son fenomen Zaklina Berrido Pisano

1 / 30 Zaklina Berrido Pisano’yu görenler 30’un üstünde olduğuna inanamasa da o, 48 yaşında bir büyükanne.

2 / 30 Instagram paylaşımlarıyla bir fenomene dönüşen Sırp Pisano, İtalya’da yaşıyor.

3 / 30 İki çocuğu olan Pisano’nun iki de torunu bulunuyor.

4 / 30 Atletik yapısı sayesinde yaşını göstermeyen büyükanne, “Hedefim, kadınlara içlerindeki çekici tarafı uyandırmaları için ilham vermek” diyor.

5 / 30 Instagram’da 411 bin takipçisi olan stil ikonu, zaman zaman torunlarının da şık kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşıyor.

6 / 30 Geçen yıl ilk kez dünya basınının ilgisini çekmesinden bu yana Pisano'nun takipçileri neredeyse üç misli arttı.

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