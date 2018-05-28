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Yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Zaklina Berrido Pisano, paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Yaşını öğrenen kişilerin şaşırmadan edemediği Zaklina, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor.

Son fenomen Zaklina Berrido Pisano

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Zaklina Berrido Pisano’yu görenler 30’un üstünde olduğuna inanamasa da o, 48 yaşında bir büyükanne.
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Instagram paylaşımlarıyla bir fenomene dönüşen Sırp Pisano, İtalya’da yaşıyor.
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İki çocuğu olan Pisano’nun iki de torunu bulunuyor.
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Atletik yapısı sayesinde yaşını göstermeyen büyükanne, “Hedefim, kadınlara içlerindeki çekici tarafı uyandırmaları için ilham vermek” diyor.
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Instagram’da 411 bin takipçisi olan stil ikonu, zaman zaman torunlarının da şık kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşıyor.
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Geçen yıl ilk kez dünya basınının ilgisini çekmesinden bu yana Pisano'nun takipçileri neredeyse üç misli arttı.
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