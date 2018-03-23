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10 yaşındaki Caner'in korkunç ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 07:40 | Son Güncelleme

Adana’da bazanın içindeki kıyafetlerini çıkartmak isterken yatak ile baza arasına sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin hayatını kaybetti

10 yaşındaki Caner'in korkunç ölümü

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, 10 yaşındaki Caner Keskin, yazlık kıyafetini almak için annesinin yatak odasındaki bazanın kapağını kaldırdı.

ANNESİ BAYGIN HALDE BULDU

Bu esnada baza aniden kapanınca Caner Keskin yatakla sandık arasına sıkıştı. Annesi odasına girdiğinde çocuğun baygın halde yattığını görür görmez özel bir hastaneye götürdü.

BOYNU KIRILDI

Hastanede doktorlar yaptığı kontrolde Caner Keskin’in boynunun kırılarak öldüğünü belirledi. Caner Keskin’in cenazesi otopsisinin ardından oturdukları mahallede bulunan mezarlığı defnedildi.

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adana caner keskin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah (C.c.) Rahmet, Mekanini Cennet Ailesine ve Sevdiklerinde sabirlar versin ;(
RABBİM ALLAH AİLESİNE HZ EYÜP SABRI VERSİN ALLAH RAHMET EYLESİN
baza ne abi ya bundan sonra kullanmam bende bundan sonra eskiden sepet vardı aynen devam büyüyene kadar
Bazı insanların vadesi doluyor. ölümün yaşı yok. Takdir Allahındır. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin.
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