15 Temmuz'da gözaltına alınan ilk FETÖ'cü albaya, ağırlaştırılmış müebbet

5 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yurdakul Akkuş’a, tüm suçları tek maddede toplanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Akkuş’la aynı dosyada yargılanan sanıklardan Ali Çiğci’nin eylemi Yurdakul Akkuş’un suçuna iştirak olarak değerlendirilip kastının yoğunluğu dikkate alınarak 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur, Hakan Kutkan, Ertuğrul Yüksel hakkında da, suçları Akkuş’un suçuna iştirak olarak değerlendirilip ancak kasıtları yoğun görülmediğinden 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz hakkında Akkuş’un eylemine iştirak ettiklerine kanaat getirilerek 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti sanıklara duruşmadaki davranışları göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi uygulayıp 12 yıl 6 aya düşürüldü.