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15 Temmuz'da gözaltına alınan ilk FETÖ'cü albaya, ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 01:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yurdakul Akkuş’a, tüm suçları tek maddede toplanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Akkuş’la aynı dosyada yargılanan sanıklardan Ali Çiğci’nin eylemi Yurdakul Akkuş’un suçuna iştirak olarak değerlendirilip kastının yoğunluğu dikkate alınarak 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur, Hakan Kutkan, Ertuğrul Yüksel hakkında da, suçları Akkuş’un suçuna iştirak olarak değerlendirilip ancak kasıtları yoğun görülmediğinden 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz hakkında Akkuş’un eylemine iştirak ettiklerine kanaat getirilerek 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti sanıklara duruşmadaki davranışları göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi uygulayıp 12 yıl 6 aya düşürüldü.

Diğer sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk ve Duran Demir hakkında silahlı terör örgütüne üyelik suçu işledikleri gerekçesi ile kasıtlarının yoğunluğu da dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezada artırım yapıldı. Çelenk ve Demir 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda tutuksuz yargılanan Çelenk duruşmada hakkında verilen kararla birlikte yeniden tutuklandı.

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar Ali B, Ali Y. ve Bilal D., haklarındaki suçlarından delil yetersizliği gerekçesi ile beraat etti.
Öte yandan, tutuksuz geldiği duruşmada tutuklanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hacı Hüseyin Çelenk’in adliye dışında bekleyen eşi ve yakınları kararın ardından adliyeye girmek istedi.

(İHA)

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Yurdakul Akkuş ağırlaştırılmış müebbet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BUNLARI BİDE İÇERDE BESLEYECEKMİSİNİZ.. MEYDANDA SALLANDIRIN İDAM EDİNKİ BAŞKALARIDA BUNA BENZER ŞEYLER YAPMASINLAR.. O KADAR ŞEHİT OLAN GAZİ OLAN VATANDAŞLARA NE DİYECEKSİNİZ.. BİZ ONLARI İÇERİ ATTIK MI DİYECEKSİNİZ.. BU ONLARIN İÇİNİ BİRAZ OLSUN FERAHLATACAKMIDIR.. YA İDAM YA İDAM...
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