19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararına göre, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonunca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli HV. HAK. BNB. Bayram Ayazama ile HV. HAK. BNB. Özkan Doğdu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli HAK. TĞM. Mehmet Öztürün’ün FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilerek 6749 sayılı Kanun’un 3.(1). maddesi gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

Kararda Komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği bildirildi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ



Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Hakimler OHAL Komisyonu kararı ile daha önce meslekten ihraç edilen 7 askeri hakimin itiraz başvuruları reddedildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararında, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonu’nuca 3 Eylül 2016 tarihinde alınan kararla meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Mustafa Kayıkçı, Rıdvan Akay ile 13 Kasım 2016 tarihinde alınan kararla meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Kadir Kurt, Hasan Kayran, Ahmet Sezen, İsa Yılmaz ve Mehmet Nesim Atmaca’nın kararlara itiraz ettikleri ve yeniden değerlendirme talebinde bulundukları bildirildi.

Komisyonca yapılan itiraz ve yeniden değerlendirme taleplerinin incelemesi sonucunda şahısların itirazlarının reddine karar verildiği bildirildi.



