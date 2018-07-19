19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararına göre, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonunca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli HV. HAK. BNB. Bayram Ayazama ile HV. HAK. BNB. Özkan Doğdu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli HAK. TĞM. Mehmet Öztürün’ün FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilerek 6749 sayılı Kanun’un 3.(1). maddesi gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi.
Kararda Komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği bildirildi.
İTİRAZLAR REDDEDİLDİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Hakimler OHAL Komisyonu kararı ile daha önce meslekten ihraç edilen 7 askeri hakimin itiraz başvuruları reddedildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararında, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonu’nuca 3 Eylül 2016 tarihinde alınan kararla meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Mustafa Kayıkçı, Rıdvan Akay ile 13 Kasım 2016 tarihinde alınan kararla meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Kadir Kurt, Hasan Kayran, Ahmet Sezen, İsa Yılmaz ve Mehmet Nesim Atmaca’nın kararlara itiraz ettikleri ve yeniden değerlendirme talebinde bulundukları bildirildi.
Komisyonca yapılan itiraz ve yeniden değerlendirme taleplerinin incelemesi sonucunda şahısların itirazlarının reddine karar verildiği bildirildi.
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Son dakika! OHAL sona erdi
Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum