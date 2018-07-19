HABER

19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:17 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararı ile 3 askeri hâkim Bayram Ayazma, Özkan Doğru ve Mehmet Öztürün meslekten ihraç edildi.

19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edildiler

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararına göre, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonunca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli HV. HAK. BNB. Bayram Ayazama ile HV. HAK. BNB. Özkan Doğdu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli HAK. TĞM. Mehmet Öztürün’ün FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilerek 6749 sayılı Kanun’un 3.(1). maddesi gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

Kararda Komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği bildirildi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Hakimler OHAL Komisyonu kararı ile daha önce meslekten ihraç edilen 7 askeri hakimin itiraz başvuruları reddedildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararında, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonu’nuca 3 Eylül 2016 tarihinde alınan kararla meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Mustafa Kayıkçı, Rıdvan Akay ile 13 Kasım 2016 tarihinde alınan kararla meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimlerden Kadir Kurt, Hasan Kayran, Ahmet Sezen, İsa Yılmaz ve Mehmet Nesim Atmaca’nın kararlara itiraz ettikleri ve yeniden değerlendirme talebinde bulundukları bildirildi.

Komisyonca yapılan itiraz ve yeniden değerlendirme taleplerinin incelemesi sonucunda şahısların itirazlarının reddine karar verildiği bildirildi.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz: 3. kez devreden Sayısal Loto, haftada iki kez çekilecek ve devir sınırı yok!Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz: 3. kez devreden Sayısal Loto, haftada iki kez çekilecek ve devir sınırı yok!
Günlük burç yorumları: 19 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları Günlük burç yorumları: 19 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihraç askeri hakim Resmi Gazete 19 Temmuz 2018 bugün Resmi Gazete bayram ayazma özkan doğru mehmet öztürün

En Çok Okunan Haberler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genel af mı geliyor? MHP çalışma başlattı

Genel af mı geliyor? MHP çalışma başlattı

Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz: 3. kez devreden Sayısal Loto, haftada iki kez çekilecek ve devir sınırı yok!

Sayısal Loto sonuçları 18 Temmuz: 3. kez devreden Sayısal Loto, haftada iki kez çekilecek ve devir sınırı yok!

Günlük burç yorumları: 19 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Avukatın ajandasına yazdı: Sakın konuşma!

Avukatın ajandasına yazdı: Sakın konuşma!

1 milyon e-postayla suikast!

1 milyon e-postayla suikast!

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.