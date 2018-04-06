20 bin Afrikalının su sorunu çözecek proje

ÖZKAN BİLGİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Van Şubesince, Afrika ülkesi Çad'da günde yaklaşık 20 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açılacak.

TDV Van Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin 135 ülkede yardım faaliyeti yürüttüğünü ve mağdurlar, mazlumlar, kimsesizler, biçareler ile yardıma muhtaçlara elinden gelen yardımı yaptığını söyledi.

Yurt içinde ve yurt dışında nerede ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Arvas, bu kapsamda "Van'dan Afrika'ya Bir Katre" projesini geliştirdiklerini anlattı.

- "Çevresine mango ağaçları ekilecek"

Arvas, yaklaşık 250 bin lira maliyetli su kuyusu projesini büyük bir titizlikle hazırladıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Yaklaşık 200 metre derinliğinde açılacak kuyudan günlük ortalama 20 bin insan faydalanacak. Burada kullanılacak su dinamolarının elektriği güneş panelleri yardımıyla üretilip yaklaşık 50 tonluk depo bölümüne aktarılacak. Daha sonra bu su şadırvana, oradan da boşa gitmemesi, hayvanların kullanması üzerine yalaklara akacak. Yine bu bölüme abdest alma yerleri ve tuvaletler yapılıp, çevresine de insanların hem gölgesinden hem meyvesinden faydalanacağı mango ağaçları ekilecek."