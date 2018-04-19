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24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! YSK düğmeye bastı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin çalışmalarına hız verdi. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak erken seçimde en belirleyici unsuru partiler arası kurulan ittifaklar olacak. Mart ayında çıkarılan kanun maddesine göre ise tüm ittifak durumlarının bildirilmesi için 7 kritik gün tanınacak.

24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! YSK düğmeye bastı!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) seçim kararı çıkmasının ardından anayasa gereğince cumhurbaşkanı seçimiyle milletvekili seçimini birlikte yapacak YSK, iki seçimi tek takvimde hazırlayacak.

Türkiye'de son yapılan 16 Nisan halk oylamasının ardından bir sonraki seçim için malzeme ve yapılanma hazırlıklarını tamamlayan YSK, erken seçim kararı açıklamaları sonrasında da seçim takvimi çalışmalarına başladı.

İki süreçli seçim takvimi belirledikten sonra seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partiler tespit edilecek, seçmen listeleri askıya çıkarılacak, cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna başvurular başlayacak. Bundan sonraki tüm süreçler de takvime göre işleyecek.

SEÇİME GİRECEK SİYASİ PARTİLER

Bu arada İYİ Parti'nin seçime katılma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusu da YSK tarafından incelenecek.

Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Siyasi partilerin seçimlere katılması" başlıklı 36. maddesinde, "Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir" hükmü yer alıyor.

Siyasi partilerin seçime katılması için bu maddede belirtilen koşulların, oy verme tarihinden en az 6 ay evvelki tarihte birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu kapsamda YSK, seçime girecek partileri belirlemek için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tüm siyasi partilerin teşkilat kütüğünü isteyecek.

YSK, 2820 sayılı Kanun'un 36. maddesinde öngörülen düzenleme uyarınca, partilerin, illerin en az yarısında oy verme gününden yani 24 Haziran 2018'den en az 6 ay önce teşkilatını kurup kurmadığını ve büyük kongrelerini yapıp yapmadığını inceleyecek.

Bu koşulları sağlayan partilerin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu belirlenecek ve bu liste, Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan edilecek.

Seçime katılma yeterliliği bulunmadığı için listede ilan edilmeyen partilerden itiraz gelmesi halinde YSK, bir maddi hata olma ihtimaline karşı durumu tekrar ele alabilecek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına durumu sorabilecek. Bu durumda, Başsavcılığın yeniden gönderdiği belgeler tekrar incelenecek.

İTTİFAK İÇİN KRİTİK 7 GÜN

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ise,16 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" kapsamında ittifak süreci de yer aldı. Buna göre seçimin resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulmasının ardından TBMM'de işleyecek süreçle birlikte 7 günlük özel bir dönem aralığı başlayacak. Bu dönemde 'en geç yedi gün içinde' ittifakların bildirilmesi gerekecek.

İttifak durumları, partilerin genel başkanlarının imzalarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Söz konusu tarih aralığının Nisan ayının sonundan itibaren başlaması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Meclis Genel Kurulu'nun erken seçim teklifi için yarın toplanabileceğini açıkladı.

AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı" haline gelecek. Karar, Cumhurbaşkanının onayına sunulmayacak, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. TBMM'den çıkacak kararın ardından YSK, süreci resmi olarak başlatacak.

İTTİFAK OYLARI NASIL SAYILACAK?

Seçim ittifakı çalışması tamamlanarak Meclis'ten geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. AK Parti ve MHP'nin teklifinde ittifak yapan partilerin oy pusulasında bir kutucukta yer alacağı belirtildi. Buna göre ittifak kutucuğunda yer alacak olan partilere verilecek oyların da nasıl geçerli sayılacağı tek tek belirlendi. İttifakta yer alan partilere verilen oylar tek tek sayılacak ancak ittifak kutusu içinde yer alacak her hangi bir 'EVET'mührü de ittifaka ortak oy olarak yazılacak ve çoğunluğa göre dağıtılacak

ORTAK OYLAR DAĞITILACAK

İki parti tarafından hazırlanan kanunun 18. maddesinde göre; Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak. AK Parti ve MHP'ye aynı anda oy verilmesi durumunda, oy geçersiz sayılmayacak ve tek bir oy olarak sayılacak. Yani bir kişinin iki oy vermesi mümkün değil.

Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin. Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak. Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek. Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.

18. MADDE NEDİR?

MADDE 18- Madde ile 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle, ittifak yapılan seçimlerde aynı ittifak içerisinde yer alan siyasi partilerin bir seçim çevresinde almış oldukları geçerli oyun hesaplanma usulü belirlenmektedir.

Buna göre ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecektir.

İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecektir.

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YSK Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimi ittifak erken seçim İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
seçimlerin erkene alınması çok güzel oldu Burada atıp tutan trollerin saçma sapan yorumlarını bir sene daha okumaya tahammülü yoktu kimsenin iki ay daha sallasınlar bakim. Ondan sonra herkesboyunun ölçüsünü alıp defolup gidecek Seçim akşamı saat 22.00 da bazı parti Genelmerkezleri yine ışıklarını kapatıp sessizlğe bürünecek.Her seçimde olduğu gibi birde Meral in Trolleri varki ))) Sonuçlar gelmeye başladığında görebilecekmiyiz bakalım o tenekeleri Milli ittifakların olduğu yerde ,KİRLİ İttifaklar Kaybetmeye mahkumdur Çamur ittifaklarına Bu Millet hiçbirzaman geçit vermedi_ vermeyecek
@palermo544 sen bence reis dediğin herife dua ette bu kezde hileleri işe yarasın aksi takdirde 16 nisanda ki gibi son anda yırtamayabilirsiniz ;) Eğer kaybederseniz zaten gün yüzü gösterilmez .
@palermo544 Allah büyüktür, belki de senin ampulün patlayacak, çok emin olma, vatandaş uyandı artık...
@baris_kurt_1987 "hile" ))) Çamur atmaya şimdiden başladınız )) Çamur ittifaklarını kendi çamurlarına gömecez göreceksiniz
@palermo544 Umarım adaletli bir seçim olur,mühürsüz oy pusulalarının kullanılmadığı.İşte o zaman ak-kara belli olacaktır.
@palermo544 ya hakikatten koyunsunuz kahve siyasetiyle dönmüyor kafanız artık. Ekonomi çarpmak için hızla yol aldığı duvara henüz seçmeni ürkütmeyecek güvenli bir mesafedeyken siyasi geleceği garantiye alma çabasıdır bu. Ne var ki, seçimden sonra ağır bir faturanın çıkacağının da işaretidir aynı zamanda. 1994 ve 2001’den farklı olarak yelpaze geniş, yük ağır, süre de uzun olacak belli ki. Şirketler malvarlıklarından, yabancı ortaklı bankalar karlarından, vatandaş tüketiminden kolayca vazgeçebilecekler mi? Boş beyinlerinizi doldurun be kardeşim artık. Ülke battı bu halen ben kurtulayım çabası
İyi olacağız.İYİ
MERAL İLE tayyip ikinci tura kalırsa meral fark atar buna. Ama bunlar öyle korkark ki sırf iyi parti seçime giremesin diye 24 hazirana aldılar seçimi . Erkeğim diye dolaşırlar ondan sonra :D tarih bunları korkak akp ve mehape olarak anacak
şu cehaletine acıyorum
seçim barajının eğerki düzeltilebiliyorsa yüzde 1 olmalıdır.
böyle oylama sistemi olmaz bir pusulada tek bir evet olur. burada oy hilesi yapılmakta. ittifak olanlar kendine ait bir hücrede çift logolu bölümlü oylarını toplamalı.sandık başında matematik hesabı yapılmaz
7 haziran 2015 yapilan secimlerden sonra terörü hortlatanlar simdide 80 li yilardaki kardes kavgasini hortlatmaya calisiyorlar olacaklarda akp mhp sucludur.yeter artik HAKLI ikiye bölmeye calismak cikin adam gibi secime girin hayirlisi olsun deyin erken secim VATANA hainlikdir diyen sahis simdi kim hain terörist sen söyle yoksa genemi kandirildin bu bir senoryadir önceden alinmis bir karardir yarim saate bu karar alinmaz cocukmu kandiriyorsunuz piyon onursuz bahceli yalamak icin aciklamayi kendi yapti hepsi bu.
Bu kadar aceleye ne gerek var. milletin derdi ne bunlar ne yapıyor. Sayın Bahçeli erken seçim istiyor adayımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. zaten iktidarda olan o. değişik olarak ne beklentin varki. ne istiyorsa yapıyor zaten.
Siyasetin kirli oyunlar dizisi olduğu yine göründü biri çıkıp 4 ay sonra diyor diğeri dahada vurup 2 aya indiriyor amaç muhalefetin hazırlığını önlemek iyi partiyi seçimlere girememek gibi bir algı oluşturup itibar kaybettirmeye çalışmak ve ülke tam ekonomik krize girmeden 5 yıl daha yeme yutma planları kirlisin kirliiii.
en saf vatandaş bile uyanmaya başladı artık. bu sefer millet ymeyecek bu akp yalanlarını bi iznillah...
Bu nasıl oy kullanma sistemi. Saçma sapan bir sistem. İki tane oy pusulası olur. Biri Cumhurbaşkanı adayları olur. İkinci pusulada milletvekilliği pusulası olur. Belki Milletvekilliğini A partisine, Cumhurbaşkanlığını A partisinin adayı olmayan birine yan başka bir adaya oy verecek insan. Anlattığım gibi oy vermek isteyen ve verende çok. kişi var. Milletvekillği ve belediye başkanlığı seçimlerinde aynı partiye oy atmayan bir çok insan var. Birde iki tane mühür vurulursa o oy pusulası geçersizdir.
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