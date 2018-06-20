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24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:40 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri seçimleri için Şengül Erdoğan isimli bir gurbetçinin, hem Belçika’da, hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda toplam iki kez oy kullandığı ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıkmıştı. Son dakika habere göre, canlı yayında olaya ilişkin açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, çift oy kullanan Şengül Erdoğan'noın gözaltına alındığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'ye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam itibariyle herhangi bir sıkıntı olmadan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin tamamlandığını kaydetti. Gümrük kapılarında oy verme işleminin seçim günü akşamına kadar devam edeceğini hatırlatan Güven, yurt dışındaki oylamaya önceki seçimlerden daha fazla katılım olduğunu söyledi.

Dün akşam itibariyle 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 48.78 olduğunu belirten Güven, geçen yıl yapılan halk oylamasında 1 milyon 407 bin 655 kişinin oy verdiğini, katılım oranının ise yüzde 47,91 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Güven, yurt dışında hem sayı hem de oran olarak bir önceki seçimdekinden daha fazla oy kullanıldığını ifade ederek, gümrük kapılarında oy kullanma işleminin devam etmesi nedeniyle bu rakamın daha da artacağını dile getirdi.

Dünya çapında büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, 60 ülke, 123 temsilcilikte oy kullandırdıklarını anlatan Güven, YSK ve Dışişleri Bakanlığı personelinin, siyasi partilerin çok yoğun çalıştığını söyledi. Güven, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Avrupa'da kullanılan oyların tamamını bu akşam uçaklarla getireceklerini belirten Güven, diğer ülkelerden bir kısmının da zaten geldiğini, seçim günü sandıkların açılmasıyla birlikte bu oyların da sayılmaya başlanacağını kaydetti.

Sandıkların taşınmasına ilişkin soru üzerine Güven, 120 bin seçmene yönelik sandık taşıma kararı verildiğini, bunların yarıya yakınının 2-2,5 kilometrede, yürüme mesafesinde olduğunu bildirdi.

"İHBARDA BULUNDUK, İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI"

Bir kişinin hem Belçika'da hem de İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığına yönelik iddialara değinen Güven, şunları söyledi:

"Aynı isimli ancak farklı kimlikleri taşıyan kişilerin olduğunu gördük, ana baba adlarından. Ancak aynı şahsın kendi fotoğrafını paylaştığını görünce bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla paylaştık. İlgili şahıs İzmir'de gözaltına alındı. Hala tahkikat devam ediyor. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Hakkı olmayanların oy kullanması veya başkası adına, başkasına ilişkin kimliklerle oy kullanan şahısların 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağına ilişkin çok açık yasa maddesi var. Biz bunun takipçisi olacağız ve bu tür suistimallerle karşılaşıldığında veya seçim iş ve işlemlerine yönelik engellemelerle karşılaşıldığında şiddetli bir şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk ve İzmir'de gözaltına alındı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor."

Güven, vatandaşlardan dürüst, doğru, seçime hile karıştırma amacı taşımadan oy kullanmalarını isteyerek, "Bugüne kadar kimsenin suistimal yapmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu tür yapılacakları her zaman hem savcılıklar hem biz teknik bilgilerimizle, ekiplerimizle yakalama durumundayız ve gereğini yapacağız." diye konuştu.

İKİ KERE OY KULLANDI

Brüksel'de yaşayan Şengül Erdoğan isimli Türk vatandaşı, 24 Haziran seçimleri için yurt dışı oylarının kullanılmaya başlamasının ardından Bürüksel'de sandığa giderek oyunu kullandı. Ancak Erdoğan, daha sonra da Türkiye'ye gelerek bir kez daha oy kullandı. Şengül Erdoğan, oy kullanma anlarını da Facebook'tan paylaştı.

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"YOLUMUZA DEVAM EDERİZ İNŞALLAH"

Erdoğan ilk önce Brüksel'de oy kullandı. 15 Haziran'da Brüksel'de oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı da "Oyumuzuda kullandik vatanimiza milletimize hayirli olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah" notuyla paylaştı. Erdoğan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise İzmir Adnan Mendere Havalimanı'ndan oy kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Erdoğan bu fotoğrafına da "Hayirli olur insallah" notunu düştü.

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"BU SEFERLİK ÇİFTER ÇİFTER OLDU"

Erdoğan paylaşımına gelen "Masallah komsum oyları Çifter Çifter kullandin bu herkese nasip olmaz" yorumuna da "Bu seferlik oyle oldu figencim nazip diyeyim" yanıtını verdi. Erdoğan'ın iki kere oy kullanmasına sosyal medyadan da tepkiler geldi.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Saçmalık. Avrupada yaşayan Türkler neden seçimlerimizde oy kullanıyor? Bu ülkede mi yaşıyorlar? Onlar yaşadıkları ülkede kendilerini yönetecek insanları belirlemek için oy versinler. Avrupa da veya Amerika da yaşayacaksın, senede 1 ay belki 2 ay Türkiye ye geleceksin, bu ülkede yaşayan insanların geleceği için onlarla beraber karar vereceksin. Saçmalık.
oylar akp ye olunca kaç dakikalıgına gözaltına aldınız?
@yenidostlar , belki de chp ye gitmiştir .. iyi parti de olabilir , soyadı Erdoğan olunca AK PARTİ ye mi gitmiş oluyor ... Tayyip size bayağı dert olmuş demek
Allah bilir kaç tanesi aynı yöntemle oy kullanmıştır yazıklar olsun.. Seçmeni bile üç kağıtcı bu kadına ne ceza vercekler çok merak ediyorum..
ülkenin geleceğine kara lekedir. demokrasi ye tecavüzdür. bunu hangi parti için yaparsa yapsın yargılanmalıdır
bu devlet, devlet olsa o kadını hapse atar, çamurdan ekmek verir yedirir. Koca bi milletin şerefini hiçe sayıp, Bende millettenim diyebiliyorlar. Hain bu hain. Vatan haini ve ölümle cezalandırılması lazım
özür dilemiş sosyal medyadan. ama insanların içine kurt düşüyor işte böyle cahiller yüzünden. Ayrıca sen brükselde yaşyorsan benim geleceğim hakkında karar verme hakkın yok demektir. yurt dışında yaşayanlar oy kullanmasın. kullanacaksa gelsin burada yaşasın.
bu chp herşey mubah kendi çalar suçu sana atar muharem hergün cüma kılıyor vtandaşı sahneden fırlatıyır yalandolan bin para salıyor valahi cem uzun daha usturuplu salıyordu yani pkk maşası olmuşlar bir vtansever bunlara oy vermez pkk özgürlük istiyen kansızlar
Utanmaz arsız kadın. Belçika'da güllük gülistanlık içerisindesin alıyorsun 5000 Avro emekli maaşı. Bir de bu ülkenin geleceğine yön veriyorsun. Gurbetçilerin oy kullanmaları yasaklanmalıdır böyle saçmalık olmaz.
Allah kahretsin şu ülkede en önemli şey seçim, onu bile mide bulandırmadan yapamıyoruz. Şiş seçilirse seçilsin, demokrasi bu mu?
Eskiden parmak vardı, parmak boyasını kaldırdılar ki istedikleri kadar mükerrer oy kullanılabilsin, neymiş parmak boyası hindistandan geliyormuş çok pahalıymış yok sağlıksızmış vıdı vudı bir sürü boş laf, insanlara gdo lu yiyecekleri yediren bir hükümet, insanlar aç yaşarken saraylarda şatafat içinde yaşayanlar takarmı insanların sağlığını yada ülkenin tasarrufunu
Hem hırsızlık yapıyor hem inşallah diyor. Türkiye'nin şu anki çürümüşlüğünü, hırsızlığı yücelten anlayışını özetliyor aslında... Hırsızlığa DEVAM demiş anlaşılan.
kadının suçu yok, Salla başını al maaşını zihniyet tekrar geldiği için yazan memur bu şekilde yazmış AMAAA bu kadın temiz yürekli şekilde SOSYAL medyaya duyurdu, AKAPE li olsaydı kimse duymazdı
Avrupada sefayı sürüyor gelip burada çifter çifter oy kullanıyor burada ki sıkıntıları çekmiyor görmezden geliyor birde gülerek poz verip oy kullanıyor çekip gidiyor yutdışı vatandaşlarına oy hakkı kaldırılmalıdır
seçime gölge şaibe düşmüştür bunun gibi kaçtane daha oldu allah bilir gözden geçirilmeli
devlet seçmeni denetleyemiyor demekki, allahtan 20 kere oy kullanmamış
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