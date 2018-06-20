24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'ye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam itibariyle herhangi bir sıkıntı olmadan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin tamamlandığını kaydetti. Gümrük kapılarında oy verme işleminin seçim günü akşamına kadar devam edeceğini hatırlatan Güven, yurt dışındaki oylamaya önceki seçimlerden daha fazla katılım olduğunu söyledi.

Dün akşam itibariyle 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 48.78 olduğunu belirten Güven, geçen yıl yapılan halk oylamasında 1 milyon 407 bin 655 kişinin oy verdiğini, katılım oranının ise yüzde 47,91 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Güven, yurt dışında hem sayı hem de oran olarak bir önceki seçimdekinden daha fazla oy kullanıldığını ifade ederek, gümrük kapılarında oy kullanma işleminin devam etmesi nedeniyle bu rakamın daha da artacağını dile getirdi.

Dünya çapında büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, 60 ülke, 123 temsilcilikte oy kullandırdıklarını anlatan Güven, YSK ve Dışişleri Bakanlığı personelinin, siyasi partilerin çok yoğun çalıştığını söyledi. Güven, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.