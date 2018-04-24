HABER

93 Harbi'nden kalan kayıp şehitlik Ukrayna'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

'93 Harbi' olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Ukrayna’da şehit düşen 49 Türk askerine ait kabristan ile bir anıt gün yüzüne çıkarıldı.

93 Harbi'nden kalan kayıp şehitlik Ukrayna'da bulundu

93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı Ukrayna’da şehit düşen 49 Türk askerine ait kabristan ile bir anıt gün yüzüne çıkarıldı. Anıtı Türk askerlerinin hikâyelerinden etkilenen dönemin kontu diktirmiş.

Ukrayna’nın Vinitsa şehrinin Strizavka köyünde bulunan şehitlikteki mezar anıtı Osmanlıca. Hollanda’daki Türk Arap Araştırma Merkezi’nin Başkanı Mehmet Tütüncü’nün ortaya çıkardığı şehitlikte 49 Türk askerine ait mezar var.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; şehitliği Vinitsa’daki eski eserleri koruma müdürü Mikhail Patupchyk’un gönderdiği fotoğrafla tespit ettiklerini anlatan Tütüncü, “93 Harbi’nde esir düşen ve köyde ölen 49 yaralı Türk askeri için dikilen anıtın, Polonyalı asilzade Kont Tadeusz Groholski tarafından 1881’de yaptırıldığını tespit ettik” dedi ve şunları anlattı: “Savaşta yaralanan 49 Osmanlı askeri esir ediliyor. Strizafka köyünde Kont Groholski’nin konağına götürülen esirler, tedavi edilseler de şehit düşüyorlar. Groholski, Müslüman-Türk askerlerinin hatırasını unutturmamak için 1881’de anıtı yaptırıyor. Groholski’nin askerlerin kahramanlıklarından etkilendiğini düşünüyoruz. Strizavka’ya getirildikten sonra şehit düşen askerlerimiz bahçeye defnediliyor. Hitler de, karargâh kurduğu bu köyü birkaç kez ziyaret ediyor. Alman Orduları 1942’de Rus cephesindeki muharabeleri Strizavka’daki karargâhtan yönetmiş. Zamanla mezarlık tahrip edilerek, yerine bir park ve anaokulu yapılmış. Ancak anıt mezar bir evin bahçesinde korunuyor.”

Anıttaki yazıların toz ve kir altında kaldığı ve sağ tarafında hafif kırık olduğunu dile getiren Tütüncü, “Kont Groholski’nin Osmanlı-Rus savaşında Türk esirlerin defin işlemlerini yaptığı için padişahtan bir madalya aldığı bilgisine ulaştık. Anıtın bugüne kadar ayakta kalması ve saklanmış olması büyük bir mucize. Vinitsa eski eserler koruma müdürü Mikhail Patupchyk, bu anıtı okumak için bir çok Türk yetkilinin geldiğini ancak hiçbirinin anıtı okuyamadığını belirtti. Anıtın bulunduğu bölgenin Türkiye tarafından satın alınarak askerlerimizin hatırasına bir şehitlik ve anma parkı düzenlenmesi en büyük arzum” ifadelerini kullandı.

'Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi''Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi'
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayıp şehitlik Osmanlı - Rus Savaşı Ukrayna 93 harbi

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

İlginizi Çekebilir

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?

Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?

Adıyaman Samsat'ta 5,1 büyüklüğünde deprem!

Adıyaman Samsat'ta 5,1 büyüklüğünde deprem!

İstanbul E-5'te trafiği kilitleyen kaza

İstanbul E-5'te trafiği kilitleyen kaza

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.