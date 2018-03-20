ABD'den Abbas açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ı ağır sözlerle tenkit eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da paylaşılan açıklamasında Abbas'ı hedef aldı.

Açıklamasında, "Devlet Başkanı Abbas için nefret dolu bir retorik ile kendi halkının hayat kalitesini iyileştirecek somut ve pratik çabalar arasında seçim yapma zamanı gelmiştir." ifadesini kullanan Greenblatt, Abbas'ın eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Greenblatt, Ortadoğu barışı ile ilgili çalışmalarının da son aşamasına geldiğini ve şartlar uygun olduğunda kamuoyuna bunu açıklayacaklarını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail'e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" demişti.