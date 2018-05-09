HABER

ABD'den Ermenistan'ın yeni Başbakanına tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 07:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "ABD, Ermenistan'ın yeni Başbakanı olarak Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyor. Yeni hükümetle ve Ermeni halkıyla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Ermenistan'da yeni Başbakan seçilen muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, "ABD, Ermenistan'ın yeni Başbakanı olarak Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyor. Yeni hükümetle ve Ermeni halkıyla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü; demokrasi, hukukun üstünlüğü, bölgesel ve küresel güvenliğin korunması gibi konularda iki ülke arasında ortak çıkarlar olduğunu da belirtti.

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçilmişti. Parlamentoda yapılan özel oturumdaki ikinci tur başbakanlık seçiminde tek aday olan Yelk (Çıkış) Grubu milletvekili Paşinyan, 59 milletvekilinin oyunu almış, 42 milletvekili ise Paşinyan’a karşı oy kullanmıştı. Paşinyan'ın partisi, parlamentoda 9 milletvekiliyle temsil ediliyor.

ABD süre verdi: 90 gün içinde...ABD süre verdi: 90 gün içinde...
Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama - Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama - Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Korku dolu dakikalar

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Korku dolu dakikalar

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İstanbul'da sabah karşı operasyon!

İstanbul'da sabah karşı operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.