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AB'den Venezuela'ya uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "(Venezuela devlet başkanı seçimleri) Seçimler ulusal mutabakat olmadan ve güvenilirlik açısından asgari uluslararası standartlar dahi yerine getirilmeden gerçekleşmiştir" - "AB ve tüm üye ülkeler gerekli adımları gözden geçirecektir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliğinden (AB), Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ulusal bir mutabakat sağlanmadan ve şaibeli bir şekilde gerçekleştirildi ileri sürülerek, "gerekli adımların" atılacağı açıklandı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 20 Mayıs'ta gerçekleşen devlet başkanı seçimlerinin son on yıla göre en düşük katılımlı seçim olduğunu belirtti.

Seçimlerin demokratik, özgür ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi durumunda Venezuela halkı için önemli bir demokratik fırsat teşkil edebileceğini kaydeden Mogherini, "Ancak seçimler ulusal mutabakat olmadan ve güvenilirlik açısından asgari uluslararası standartlar dahi yerine getirilmeden gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Mogherini, seçimlerde siyasi çoğulculuk, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerine saygı gösterilmediğini savunarak, "Bu nedenle AB ve tüm üye ülkeler gerekli adımları gözden geçirecektir." açıklamasını yaptı.

Venezuela'da pazar günü gerçekleşen devlet başkanı seçimlerinin ardından Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti.

Venezuela'da görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi ise Venezuela'daki seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınamış ve ülkeye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

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AB seçim uyarı Venezuela yaptırım

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