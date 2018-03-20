ABD'li generalden nükleer açıklaması

Hyten, "18 yıl önce Başkan Putin, Rusya'nın doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nükleer silah kullanmak olduğunu söyledi. Rusya bu doktrini 18 yıldır sürdürüyor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacımız var. Bunu caydırmamız gerekir." diye konuştu.

WASHINGTON (AA) - ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Rusya'nın elinde düşük tesirli nükleer silah fırlatmak için 11 platform, ABD'nin ise bu kapasitede sadece bir uçağının bulunduğunu belirterek, ülkesinin düşük tesirli nükleer silah platformlarının sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Nükleer Durum Belgesi'nde düşük tesirli nükleer silah planını Rusya'ya karşı pazarlık aracı olarak kullanmak üzere koyduğuna ilişkin bir soru üzerine Orgeneral Hyten, bunun bir pazarlık aracı değil bir tehdide cevap olduğunu savundu.

ABD'li komutan Rusya'dan hissettikleri tehdidin ortadan kalkması durumunda söz konusu silahın yapımının durdurulabileceğini söyledi.

- Rusya’nın 11 nükleer silah platformu var

Orgeneral Hyten, ABD’nin söz konusu düşük tesirli nükleer silah platformları konusunda Rusya'nın çok gerisinde olduğunu ifade etti.

Hyten, "Rusya'nın farklı zaman ve yerlerde kullanabileceği 11 farklı düşük tesirli nükleer platformu var. Şu anda bizim bir tane var ve o da bir uçak. Uçak bu tür tehditlerle mücadele etmek için doğru yerlere konumlandırılabilir. Ancak bu (tehditle mücadele etmek), uçakla aynı zamanda oldukça zor. Uçak yasak bir sahada savaşarak geçmek zorunda." dedi.

ABD'nin az sayıda düşük tesirli nükleer silah yapmasının, Rusya ile ABD arasında imzalanmış anlaşma sınırlarını aşmayacağını belirten Hyten, ABD'nin denizaltılardan büyük nükleer silahlar yerine küçük nükleer silahlar taşıyabilecek şekilde modernize edileceğini kaydetti.