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ABD'li generalden nükleer açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Hyten: -"18 yıl önce Başkan Putin, Rusya’nın doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nükleer silah kullanmak olduğunu söyledi. Rusya bu doktrini 18 yıldır sürdürüyor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacımız var" - "Rusya’nın farklı zaman ve yerlerde kullanabileceği 11 farklı düşük tesirli nükleer platformu var. Şu anda bizim bir tane var ve o da bir uçak" - “Rusya ve Çin çok saldırgan bir şekilde hipersonik silahlar geliştirme peşinde"

WASHINGTON (AA) - ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Rusya'nın elinde düşük tesirli nükleer silah fırlatmak için 11 platform, ABD'nin ise bu kapasitede sadece bir uçağının bulunduğunu belirterek, ülkesinin düşük tesirli nükleer silah platformlarının sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Orgeneral Hyten, 2019 mali yılı için Stratejik Kuvvetler Komutanlığı için ayrılan bütçe konusunda ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuştu.

ABD'nin Nükleer Durum Belgesi'Inde, ABD Savunma Bakanlığının denizde konuşlandırmak üzere düşük tesirli nükleer silah inşa etme planına ilişkin soruları değerlendiren Orgeneral Hyten, bu silahların Rusya'dan hissettiklerecekleri tehdit üzerine geliştirileceğini belirtti.

ABD'li komutan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000 yılında ülkesinin nükleer doktrininin, "bir düşmana karşı üstün gelmek için konvansiyonel savaşlarda düşük tesirli nükleer kullanmak" üzerine kurguladığını söylediğini hatırlattı.

Hyten, "18 yıl önce Başkan Putin, Rusya'nın doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nükleer silah kullanmak olduğunu söyledi. Rusya bu doktrini 18 yıldır sürdürüyor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacımız var. Bunu caydırmamız gerekir." diye konuştu.

ABD’nin Nükleer Durum Belgesi'nde düşük tesirli nükleer silah planını Rusya'ya karşı pazarlık aracı olarak kullanmak üzere koyduğuna ilişkin bir soru üzerine Orgeneral Hyten, bunun bir pazarlık aracı değil bir tehdide cevap olduğunu savundu.

ABD'li komutan Rusya'dan hissettikleri tehdidin ortadan kalkması durumunda söz konusu silahın yapımının durdurulabileceğini söyledi.

- Rusya’nın 11 nükleer silah platformu var

Orgeneral Hyten, ABD’nin söz konusu düşük tesirli nükleer silah platformları konusunda Rusya'nın çok gerisinde olduğunu ifade etti.

Hyten, "Rusya'nın farklı zaman ve yerlerde kullanabileceği 11 farklı düşük tesirli nükleer platformu var. Şu anda bizim bir tane var ve o da bir uçak. Uçak bu tür tehditlerle mücadele etmek için doğru yerlere konumlandırılabilir. Ancak bu (tehditle mücadele etmek), uçakla aynı zamanda oldukça zor. Uçak yasak bir sahada savaşarak geçmek zorunda." dedi.

ABD'nin az sayıda düşük tesirli nükleer silah yapmasının, Rusya ile ABD arasında imzalanmış anlaşma sınırlarını aşmayacağını belirten Hyten, ABD'nin denizaltılardan büyük nükleer silahlar yerine küçük nükleer silahlar taşıyabilecek şekilde modernize edileceğini kaydetti.

- "ABD, Rusya ve Çin’in hipersonik silahlarına karşı savunmasız"

ABD'li general, "Rusya ve Çin çok saldırgan bir şekilde hipersonik silahlar geliştirme peşinde" ifadelerini kullanırken, ülkesinin bu silahlara karşı koyacak savunma silahlarının bulunmadığını savundu.

Rusya veya Çin'in bu silahları ABD’ye karşı kullanması durumunda ABD'nin nasıl cevap vereceğine ilişkin bir soruya ise Hyten, "Bu oldukça zor. Bizim savunmamız caydırıcılığımızdır. Bu silahların bize karşı kullanılması durumunda savunma anlamında bir şeyimiz yok. Dolayısıyla bizim savunmamız üçlü nükleer kapasitemizden (hava, kara ve denizde konuşlu silahlar) oluşan caydırıcı gücümüz olacaktır." yanıtını verdi.

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