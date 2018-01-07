11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki eylemlerin bastırılmasında yer alan sivillere yargı zırhı veren KHK hakkındaki eleştirilerini dile getirmesinin ardından AK Parti ile arasında yaşananlara ilişkin Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'ndan 'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir' iddiası geldi.

Yazısında, 'AK Parti üzerinde üç hesap yapıldığını' ileri süren Müderrisoğlu, bunlardan birinin 'AK Parti-MHP işbirliğini bozma taktiği', bir diğerinin ise 'cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçim arasında ayrım yapılması', yani 'Erdoğan seçilsin ama AK Parti’ye mesaj verilsin' taktiği olarak niteledi.

'DEĞERLER SİYASETİNİN TEMSİLCİSİ OLARAK ELİNİ GÜÇLENDİRECEK'

Müderrisoğlu’nun sözünü ettiği üçüncü hesap ise Gül’ün adaylığına dair oldu. Müderrisoğlu, buna ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı: "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerine kurulan denklemler. AK Parti’de, Gül’ün daha aktif olacağı, bunun altyapısını, hatta finansman ve kadro boyutunu da planladığı kanısı giderek pekişiyor. Burada da 'iki ihtimal' öne çıkıyor. İlk görüşe göre, Gül bir partinin veya muhalif bloğun adayı olarak sahne almayacak. Aksine, 100 bin imza ile daha bağımsız, hatta günlük polemik ve çekişmelerin dışında bir isim olarak konumlanacak. 'Toplumsal uzlaşma, demokrasi, insan hakları, refah' gibi kavramlar etrafında bir tür değerler siyasetinin temsilcisi olarak elini güçlendirecek."