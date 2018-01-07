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'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 12:21 | Son Güncelleme 2 saat önce

AK Parti ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir" iddiasında bulundu.

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki eylemlerin bastırılmasında yer alan sivillere yargı zırhı veren KHK hakkındaki eleştirilerini dile getirmesinin ardından AK Parti ile arasında yaşananlara ilişkin Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'ndan 'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir' iddiası geldi.

Yazısında, 'AK Parti üzerinde üç hesap yapıldığını' ileri süren Müderrisoğlu, bunlardan birinin 'AK Parti-MHP işbirliğini bozma taktiği', bir diğerinin ise 'cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçim arasında ayrım yapılması', yani 'Erdoğan seçilsin ama AK Parti’ye mesaj verilsin' taktiği olarak niteledi.

'DEĞERLER SİYASETİNİN TEMSİLCİSİ OLARAK ELİNİ GÜÇLENDİRECEK'

Müderrisoğlu’nun sözünü ettiği üçüncü hesap ise Gül’ün adaylığına dair oldu. Müderrisoğlu, buna ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı: "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerine kurulan denklemler. AK Parti’de, Gül’ün daha aktif olacağı, bunun altyapısını, hatta finansman ve kadro boyutunu da planladığı kanısı giderek pekişiyor. Burada da 'iki ihtimal' öne çıkıyor. İlk görüşe göre, Gül bir partinin veya muhalif bloğun adayı olarak sahne almayacak. Aksine, 100 bin imza ile daha bağımsız, hatta günlük polemik ve çekişmelerin dışında bir isim olarak konumlanacak. 'Toplumsal uzlaşma, demokrasi, insan hakları, refah' gibi kavramlar etrafında bir tür değerler siyasetinin temsilcisi olarak elini güçlendirecek."

'KAZANAMASAM BİLE SİZE KAYBETTİREBİLİRİM'

Bir diğer görüşe dair ise Müderrisoğlu, "İkinci görüşe göre, Gül ilk etapta pazarlık marjını artıracak. Erdoğan ve kurmaylarında, 'Yarışa girebilirim, kazanamasam bile size kaybettirebilirim' etkisi uyandıracak. Günün sonunda Erdoğan ile masaya oturarak, AK Parti’nin 2019-2023 şekillenmesinde yeniden söz sahibi olmayı deneyecek" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, ekonomik istikrar, düşen enflasyon, Suriye sorunu, FETÖ davaları, terörle mücadele, AB ile yeni perspektif ve ABD ile ilişkiler başlıklarını sıralayarak 2018 sonbaharına kadar geçecek sürenin, siyasetin ve devletin yeniden yapılandırılması için tarihi fırsatlar sunduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Böyle birşey olsa bırak 100 bin kişi 1 Milyon kişi imza atar.
ilk imza benden söz
Sendemi Brütüss Bi Sen Eksiktin Sende Gel...Boşuna Değil Belki de Herkesin Böyle Baş Kaldırışları...Oyun Büyük Anlamak Ne Mümkün Bi Sağdan Bi Soldan Bam Bamm Bammm
bunlar sonun yaklaştıgının farkında bülent arınç gül fetocunun kıralı istediginiz kadar imza toplayın her bu millet size gerekeni yapar.
Ah be boş insan önce yazmayı öğren kitap oku biraz.Fetocunun başı kim herkes gayet iyi biliyor.Padişahınıza muhalefet olanları hemen fetocu ilan ediyorsunuz fetocunun başları sizlersiniz onu büyütüp besleyen sizsiniz.
@suskun642 omurcan seninde ne kadar bos bir insan oldugun, adam gibi bi kitap okumadigkndan cok belli oluyor. zamaninda arinc gibi bunlar gibi fetoculeri kullanmasaydi sonu ozal gibi adnan kahveci gibi gaffar okan gibi yazicioglu gibi ve daha niceleri gibi olurdu. senin gibi bos kafalar disinda herkes artik gozunu acip uyandigi icin artik boyle fetoculere ihtiyaci kalmadi. simdi de bunlarin iplikleri ortaya cikiyor. onlarda kendilerini iyice belli ediyor. resmi biraz daha genis acidan gormeye calis diyecem ama sende de hic umit yok.
Suriye de iki hamle ile Türkiye yi nerdeyse safdışı bırakacak olan hamleleri yapan Süleyman Şah Türbesini söküp taşıyan Ahmet Davutoğlu'nu; Siyasete sokan İsim olan Sayın Abdullah Gül ün yeni Projelerini merakla bekliyoruz
@palermo544 POLERMO GÜLDÜRDÜN YİNE. PEKİ DAVUTOĞLU BUNLARI YAPARKEN REİS ÇELİK ÇOMAKMI OYNUYORDU.
@palermo544 İMZALAYAN GÖZ YUMAN ÖVÜNEN BAŞBAKAN YAPAN KİM
@palermo544 siyasetten ve Asker içindeki hain yapıdan temizlenince neler olduğu ortada Önce Cerablus ardından El Bâb' a girdik ABD VE PYD-PKK nın açmak istediği Koridoru Ezdik! sırada Afrin var.
@ahmetdurna78 "Tayyip Bey e Ben tavsiye ettim" diyen Abdullah Gül dü Hem Reis e Hem Türkiye ye Kumpas kurdular Allah korudu Memleketi bunların Şerrinden
@palermo544 kellenin bir röntgen filmini çektir beyin varmı yokmu diye?
@palermo544 yav şu kardak kayalıklarınıda ecik beri getirseniz madem öyle meziyetleriniz var ha haaa
@palermo544 ONLARDAMI KANDIRMIŞ YANİ. İYİDE DAVUTOĞLU HALEN AKP DE. YARAMAZLIK YAPMASIN DİYEMİ TUTUYORSUNUZ.
@apnekeo çektirelim elbette ama Sen daha benim yazdıklarımı anlyacak kapasitede bile değilsinki sende bi marangoza gitte yonttur kendini
abdullah gül aday olsun oyun onundur
herşey cb nin kızmasına endekslenmiş vah ülkem vah aman sultanı kızdırmayın
AYNEN KAZANMASA BİLE KAYBETTİRİR ARTIK BEN İMZA ATARIM SAYIN GÜL SAYGILI VE ÜSLUP BİLEN BİR SİYASETÇİ
@ahmetdurna78 çok beklersiniz artık
500 calısanım ve ailesi ile imzaya varım :)
@erogluerkan o çalışanlarının sana verdiğin düşük ücretlerden dolayı kin tutmadığını nereden biliyorsun? Muhtemelen sen kimi söylersen tersine oy verirler. Hiçbir işçi patronunu sevmez
tayyibin aleyhine olupta kızmadığı bir şey var mı?attığın başlığa bak.
Erdoğanın Karşısına çıkacak aranıyor anladıkda bu abdullah gül bülent arınç olma ihtimali yok böyle bir durumda 2014 den beri olan biteni görüpde halen erdoğan gitsinde gibi yaklaşımlar karşısına kimi çıkarsak hesapları geri teper Fetöcülerle işbirliğine giremez kimse girerse halk hesabını sorar sandıkta diğer partilerin adaylarını bekliyoruz başkanlığa adaylığını koyacak kişi kaybederse vekil dahi olamayacak yani vekil olmama riski varken kolay kolay aday çıkaramazlar ne chp ne hdp ne de saadet nede herhangi bir parti gün doğmadan neler çıkar bilinmez yüzde 49 u yakalayamazsınız bırakın 50+1
her şey safsata her şey boş ne yaparsanız yapın..su akar yolunu bulur..sadece biraz toprak aşınır (halk) iş olacagına varır hepiniz fanisiniz..hiç biriniz kader degilsiniz alınlara yazılan..
akpartide asıl olan RECEP TAYİP ERDOĞAN dır abdullah gül o imzayı toplayamaz toplasada istediğini elde edemez abdullah gül ancak gider kendisine başka bir parti kurar biz Erdoğanı dünyaya yedirmedik abdullaha güle mi yedirecez RECEP TAYİP ERDOĞAN gerisi yalan
bir imzada benden 101bin olsun
@fikret_savas_1964 aptalın önde gideni bir imzaylan 101 bin mi oluyor mal herif.
@fikret_savas_1964 101 bin 100 bin +1000 imza demek cehalet hat safhada
gelirse alır boyunun ölçüsünü oturur bu millet anlamıştır neyin nesi olduğunu
yiğit chp-hdp-iyi parti koalisyonu sayın güle omuz verir destek çıkarsa neden olmasın?erdoğan pasifize edilirse , tüm avrupa ve amerikalı dostlarımız sevinir düşmanlarımız iran,rusya,azerbaycan,afganistan ve pakistan üzülür.
@ademtoyan ne kadar saçma bir yorum
chp hemen 100 bin imzayi verir kimseye gerek yok gereksiz chp varken...
Sn AKP liler; Sn GÜL e Haksızlık yaparak Gerçek dünyanızı neden karartıyorsunuz ! ! GÜL e Oy vererek T. C. nin En Üst Makamlarına getiren sizler değil miydiniz? Bugün Ne Yaptı da Sizler Tarafından BU KADAR NEFRET EDİLİYOR? Söyleyin Bizler de bilelim ! ALLAH İÇİN SÖYLEYİN... Sn. A. GÜL Sizleri Kızdıracak Kadar KÖTÜ OLACAK Ne Yaptı Söyler misiniz ? İnsan Bu kadar KÖTÜYSE Neden İYİ Diyerek Bizleri Kandırdınız? İYİ Biriyse Neden KÖTÜ Diyerek Yine Bizleri Kandırmaya Çalışıyorsunuz? KUL Hakkı Yemek GÜNAH Değil mi? MÜSLÜMAN KUL HAKKI Yer mi? KUL Hakkı Yiyen MÜSLÜMAN Olur mu? Saygılarımla
Sn AKP liler; Sn A. GÜL e neden bu kadar KTÜ GÖZLE bakıyorsunuz? Sn A. GÜL Sizin Partinizin, Önce Milletvekili, Sonra Başbakanı, Sonra Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı ve en sonunda Cumhurbaşkanı olarak göstermediniz mi? Gösterdiğinizi de SEÇMEDİNİZ mi? Sn A. GÜL Madem Bu kadar Kötüydü NEDEN T.C. Başına Getirdiniz? Sn. A. GÜL Madem Bu Kadar Kötüydü, Koca T. C. Bu Kadar Kötü Birisini Ne Yaptı ki Hak etti? Sn A. GÜL Bu Kadar Kötü Birisiyse Siz AKP liler Kötü Birisine Neden OY VEREREK Haksızlık Yaptınız? Haksızlık Yapan MÜSLÜMAN OLUR mu? Yada MÜSLÜMAN Haksızlık Yapar mı? Saygılarımla
muhalifleri tek tek şişirip tarihteki çöplük de yerini hazırlıyorlar cahil değilse kısa tarihe bir bakar yolunu çizer
Sn AKP liler; T. C. Ne Sn Erdoğan ne Sn A. GÜL ile Var Oldu ve Yarın BUNLAR OLMAZSA YOK OLACAK Sanılmasın ! ! Erdoğan da GÜL de sizin partinizin insanları UNUTMAYIN ! AKP liler; Sn Erdoğan Cumhurbaşkanı Makamına Oturacağı günlerde AKP Kongresini yaparak Sn A. GÜL' e Haksızlık Yapmadı mı? Lütfen Bu Soruma ALLAH için cevap Verir misiniz ? Benim ve Benim gibi düşünenlerin bu iki isimle de işleri de oyları da olmaz bilinsin isterim ! Siz AKP liler; Yalnız Sn Erdoğan ve Sn GÜL arasında elbette tercih yapabilirsiniz, birisini birisinden üstün tutarsınız Ancak HAKSIZLIK Yapmayın GÜNAH.
@menderes_yildirim haha
kendini rezil etme abdullah otur oturduğun yere
ilk olarak abdullah gül böyle birşeyi asla yapmaz yapmayacak. ikinci olarak akepe suyundan içmiş hiç kimse ama hiç kimse benden oy alamaz. zamanında gül ne yaptı tayyipin katibi olmaktan başka yetkisi varken. Şimdi ne yapar. Bırakın boş işleri. Bizim taze insanlara ihtiyacımız var. gözünü hırs bürümüş zübüklere değil.
2. Ekmeleddin vakası olur düşünün Gül , Davutoğlu ile Yıldırım. Erdoğan ın arkasında hep 2. adamdılar
geç bunları ağam paşam geç türkiye uçağı kalktı
Trol maaşı ne kadar bile var mı ?
Sn.Abdullah Gülün başarılı olacağını sanmıyorum, nitekim oy alacağı kesim muhafazakar kesim ve bu kesimde Sayın Erdoğana oy verecektir. Bunun yerine halkı hem sağ hemde soldan temsil edebilecek biri daha mantıklı olacaktır. Şuan tek alternatif Meral Akşener gibi gözüküyor ve eğer Meral Akşener ve RTE 2 tura kalırsa, Erdoğan karşıtı herkes Akşeneri destekleyecektir. Akşenerin de kazanması bir olasılıktır, ancak Erdoğan siyaseti iyi bildiği için yapacağı son hamlelerle 1 2 puan farkla tekrar Cumhurbaşkanı olabilir, nitekim 2016 Referandumunda böyle kazanmıştır.
geldiğini görmediniz mi ne oldu otur dedi oturdu kalk dedi kalktı.
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