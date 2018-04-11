HABER

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

Sabah yazarı Engin Ardıç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'n 2019'daki cumhurbaşkalığı seçimlerine aday olma ihtimaline ilişkin olarak "Abdullah Gül aday olmaz, Kendini yeniden "birinci hanımefendi" olarak görmek isteyecek Hayrünnisa Hanım'a da "hanım bir sus" demesini bilir" dedi.

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Ardıç, Gül'e ilişkin olarak, "En büyük, en şerefli devlet mevkiinde yedi yıl süreyle bulunmuştur, demokrasi savaşçısı olarak tarihe de geçmiştir. Şimdi kendine "mecliste arkadaşlarının oylarıyla seçilmişti ama halknezdinde seçilemedi" dedirtmez" ifadesini kullandı.

Ardıç şöyle devam etti:

"İtibarı en yüksek düzeydedir, riske atmaz. İtibar kaybına uğraması hoş olmayacaktır.
Dolayısıyla, Abdullah Gül'ün aday olacağını hiç sanmıyoruz.
Hele hele, ele güne "Fetö'ye yakın gazeteciler Tayyip Bey'e rakip olarak Abdullah Bey'i öne sürdüler" dedirtemez.
Kendi kalesine gol atamaz."

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül hayrünnisa gül Engin Ardıç

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 247 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 25 yorum
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzluk BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapmak şehide kelle apoşa sayın demek TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak... Türk milleti huzura kavuşacak... Ne Mutlu Türküm Diyene!..
%3 oy alır Fetonun ablası. nasıl başkan olacak? hala Fetoya destek mi olur?
temcit pilavı gibi aynı şeyleri yazıyosun iyi partiye oy verecek insanı bile soğutursun kimsin sen yoksa tam tersimisin
@mah6bsddn4 hayal kurmaya devam.... ha gayret ))
sayın Gül’ümüzü tekrar görmek istiyoruz.
Yalınız kesilecek diye nasılda kuduruyorsunuz.Reisinizide Gülünüzüde vatanını seven Türk evlatları istemiyor artık.
tek korkunuz abdullah beyin aday olması halinde 1.turda reisin seçilmesinin imkansızlaşağı.şu anda biraz ümit var.normalde seçilemiyorda.2.tura kalındığında tüm partiler abdullah bey tarafına kayarsa reis maalesef biter.
Aba altından sopa hesabı.
Birisi başkan olmaya layıksa oda Abdullah Gül dür
Algıya bak algıya yemezler
bildiğin ardıç.
ulan sanami kaldi yazar efendi cumhurbasinimiza ayar vermek. terbiyesiz.
Sanki Hayrrünnisa Hanımın demesiyle Cumhurbaşkanı oldu. Yani Abdullah Bey kılıbığın tekidir,hanım ne derse onu yapar, onun sözünden çıkmaz.. Bunun adı kibarca aday olmazsan seviniriz demek. Hakaret yaptıklarından haberleri yok.
Sn Abdullah Gül'ün AK P tarafından ilk Cb. adaylığı açıklandığında nasılda karşı çıkılıyordu. olmada olma aman sen olma ille de olma diye. Daha dün gibi. Millet olarak değerleri hep sonradan anlıyoruz.
@erolerol1966 nasıl bir değerdi de biz anlayamadık, biraz açarmısın.
Abdüllatif Şener. Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener..
KAZANAMAZ ,KAZANAMAYACAĞINI BİLE BİLE LADES DEYİP MADARA OLMAK İSTEMEZ ONUN İÇİN ADAY OLMAZ.
artık bu kafa yapısı defolup gitsin, yerine aydın, insanlar gelsin, bunlardan nefret ediyorum
ATEİST ARDIÇ SABAHTA YAZIYOR .BUNLAR NASILDA ZAVALLI İNSANLAR .
Reisinizi de alın gidin fazla külfet oldunuz kara basan gibi ülkenin üstüne çöreklendiniz.
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzluk BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapmak şehide kelle apoşa sayın demek TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak... Türk milleti huzura kavuşacak... Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzluk BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapmak şehide kelle apoşa sayın demek TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak... Türk milleti huzura kavuşacak... Ne Mutlu Türküm Diyene!....
BOP eş başkanı PAPA dostu KANDIRILDIM deyip
ENGİN ARDIÇ NE ZAMAN YAZAR OLMUŞTA..GÜNDEM BELİRLİYOR....
abdülah gülünj seçilme ihtimali yoktur ama resiten bir kaç puan çalar muhalefet de bunu oynuyor erdoğanı devirirmi bilinmez ama bunun için halkın yüzde 50 sinden hain yaftası yer öbürtaraftada hesabını veririm derse buyursun yapsın ayrıca seni o makmda oturturan bu haltı şuan sana gaz verenler sana sövüyordu bunuda unutma
Diğer Haberler
FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.