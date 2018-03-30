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'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı son günlerin en çok konuşulan konularından biri. Hürriyet Gazetesi'nden Deniz Zeyrek de bugünkü köşesi yazısında Abdullah Gül ile ilgili yeni iddialarda bulundu.

'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'

Deniz Zeyrek, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak "Ne zaman bu konu açılsa hep Abdullah Gül'ün ismi dillendiriliyor. Saadet Partisi’nin adayı olursa, ikinci tura kalabileceği ifade ediliyor. Ancak Abdullah Gül’ün belirsiz tavrı yüzünden de bu ihtimal üzerine bir strateji oluşturulamıyor" dedi.

Zeyrek'in "Muhalefet ittifakı'nın aradığı sihirli formül" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle;

Muhalefet kanadından Meral Akşener aday olacağını açıkladı. Büyük ihtimalle HDP de bir aday açıklayacak. Muhalefet kanadının cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ortak hareket etmesi için sihirli bir formül bulması gerekiyor. Erdoğan karşısında ikinci tura kalma ihtimali olan adayın hem sosyal demokratlardan, hem muhafazakâr-milliyetçi seçmenlerden ve Kürt seçmenden oy alabilmesi gerekiyor. Ancak muhalefet ittifakındaki her parti kendi adayını gösterdiğinde ikinci tura büyük ihtimalle CHP adayı kalacak. Bu nedenle CHP’nin adayının aynı zamanda muhalefet ittifakının ve HDP seçmenlerinin de gönlünü kazanmış biri olması gerekiyor. Şu ana dek bu formüle uygun hiçbir isim dile getirilmedi.

Ne zaman bu konu açılsa hep Abdullah Gül’ün ismi dillendiriliyor. Saadet Partisi’nin adayı olursa, ikinci tura kalabileceği ifade ediliyor. Ancak Abdullah Gül’ün belirsiz tavrı yüzünden de bu ihtimal üzerine bir strateji oluşturulamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı seçimi erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABDULLAH GÜL ! BENDE VARIM DEYİP ERDOĞANA MEYDAN OKUYABİLECEK BİR TİP DEĞİL KORKAK ÜRKEK ÇEKİNGEN BİR YAPISI VAR KENDİSİNE GÜVENİ HİÇ YOK
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