Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

İddiaya göre, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanan yaklaşık 220 at, Adalar'daki faytonlar için İstanbul'a getirildi. Ancak kaçak getirilmesi nedeniyle atlar Adalar'a sokulmadı. Atları Anadolu'dan getiren kişiler ise atları Beykoz Cumhuriyetköy'de boş bir alana bıraktı. İHA'nın haberine göre, burada bakımsız ortamda ve sıcağın altında atlara bakmayan şahıslara hayvanseverler tepki gösterdi. Atlar adeta kaderine terk edilirken, çoğunun zor ayakta durduğu görüldü.

Atları İstanbul'a getirenlerden biri olan Gökhan Ceylan; "220 tane at var. 45-50 gündür buralardayız. Durum içler acısı. Hayvanların sırtında güneş doğuyor, akşam da çiğ yağıyor. Biz hepimiz faytoncuyuz. Çalışmak için bu atlarımızı getirdik besledik. Adaya girmek istedik yasak dediler" dedi.

“FAYTONSUZ ADA OLMAZ"



Atların sağlık kontrolünden geçirildiği ve hiç bir hastalığının olmadığını söyleyen Ceylan, “Adalar tarihi bir nostaljidir. Faytonsuz ada olmaz. Oraya gelene milyonlarca turistin, oradaki yerli halkın doğup büyüdüğü yer faytondur, attır. 9 aydır ben adada çalışamıyorum, hayvanlarım yatıyor" şeklinde konuştu.