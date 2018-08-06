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Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı Mahallesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile Adana merkezden de hissedildi.

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