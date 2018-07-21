Adnan Oktar'dan kediciklere: Bana yiyecek gibi bakın

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda müşteki mağdurların ifadesine de başvurdu. İşte yaşları 14 ile 17 arasında değişen müştekilerin kan donduran ifadelerinden bazıları:

"SÜREKLİ SOYUNMAMI SÖYLÜYORDU"

17 yaşındaki kız: Henüz 15 yaşındayken Adnan Oktar ile Instagram üzerinden görüşmeye başladım. Bana sürekli olarak soyunmamı söylüyordu. Ben de soyunup görüntülerimi ona gönderiyordum. Bir gün beni yanına çağırarak transparan kıyafeti giymemi istedi. 'Muayene edeceğim' deyip eliyle taciz etti. O gittikten sonra odaya Bülent ve Kartal isimli iki kişi bana cinsel istismarda bulundu.

"SEN ARTIK EVLENDİN, YETİM DEĞİLSİN DEYİP MALLARIMA EL KOYDULAR"



14 yaşındaki erkek çocuk: Yetim olduğum için Adnan Oktar bana 'Yetimin malını yemek haramdır' dedi. 26 yaşındaki A. isimli bir kadın odaya girerek bana cinsel istismarda bulundu. 'Sen artık evlendin, yetimlik durumun kalmadı' diyerek tüm mallarıma el koydular.

İSTİSMAR EDİP KAYDA ALDILAR



17 yaşındaki kız: Adnan Oktar grubundan olan sevgilimle birlikteyken odaya giren 2 kişi beni istismar etti. Bu iğrenç durumu da kayda aldılar.